Instalē SQLChat ar viena klikšķa instalāciju.
Ar AI darbināts, uz tērzēšanu balstīts SQL klients, kas veic vaicājumus jebkurā datubāzē, izmantojot vienkāršu angļu valodu, nevis rakstot SQL.
Izvēlies SQLChat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SQLChat
SQLChat ir uz čatu balstīts SQL klients, kas savienojas ar tavām esošajām datubāzēm un ļauj tās vaicāt, izmantojot dabisko valodu. Tā vietā, lai rakstītu SQL manuāli, tu apraksti, ko vēlies vienkāršā angļu valodā, un SQLChat to pārtulko SQL vaicājumā, izpilda to un atgriež rezultātus — tas viss notiek sarunvalodas saskarnē. Tas automātiski nolasa tavas datubāzes shēmu, lai ģenerētie vaicājumi atsauktos uz reāliem tabulu un kolonnu nosaukumiem.
SQLChat pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka datubāzes akreditācijas dati un vaicājumu rezultāti nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Bezvainas, viena pakalpojuma dizains padara to vieglu un viegli uzturamu, savukārt pielāgota MI galapunkta atbalsts ļauj novirzīt secinājumus caur jebkuru ar OpenAI saderīgu modeli.
SQLChat galvenās iespējas
Dabiskās valodas vaicājumi
Apraksti, ko vēlies, vienkāršā angļu valodā, un SQLChat ģenerē SQL, izpilda to un atgriež rezultātus, bez nepieciešamības zināt precīzu sintaksi.
Vairāku datubāzu atbalsts
Pievienojies MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase un citām datubāzēm no vienas saskarnes, nemainot rīkus.
Shēmu izprotošs AI
SQLChat automātiski nolasa tavu datubāzes shēmu, ļaujot AI ģenerēt precīzus vaicājumus, kas atsaucas uz reāliem tabulu un kolonnu nosaukumiem.
Pielāgots AI galapunkts
Novirzi SQLChat uz jebkura ar OpenAI saderīga API galapunkta, ieskaitot pašmitinātus modeļus, izmantojot Ollama, lai AI secinājumu apstrāde notiktu tavā infrastruktūrā.
Bezstāvokļa izvietošana
Viena lietotāja režīmā SQLChat neuzglabā datus servera pusē — savienojuma profili atrodas pārlūkprogrammā, saglabājot izvietošanu vieglu un bez datubāzes atkarības.
Kāpēc izmantot SQLChat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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