Izvietot runas ar viena klikšķa instalāciju.
OpenAI saderīgs runas-teksta un teksta-runas serveris, ko vari pašmitināt un pilnībā darbināt uz sava VPS.
Izvēlies Speaches VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Speaches
Speaches ir ar OpenAI API saderīgs audio serveris, kas nodrošina vismodernāko runas atpazīšanu un teksta-runas sintēzi jūsu pašu infrastruktūrā. Izveidots, izmantojot faster-whisper transkripcijai un Kokoro/Piper balss sintēzei, tas piedāvā tos pašus galapunktus kā OpenAI Audio API — tāpēc jebkurš esošais rīks, SDK vai integrācija, kas darbojas ar OpenAI, darbosies ar Speaches uzreiz.
Speaches pašmitināšana nozīmē, ka jūsu audio dati nekad neatstāj jūsu serverus, nav minūtes transkripcijas maksu, un jūs saglabājat pilnīgu kontroli pār to, kuri modeļi darbojas un kā tiek piešķirti resursi. Modeļi tiek ielādēti pēc pieprasījuma un automātiski izlādēti pēc neaktivitātes, saglabājot zemu atmiņas patēriņu standarta VPS.
Speaches galvenās iespējas
OpenAI API saderīgs
Ievieš OpenAI Audio API specifikāciju — ievietojot savu pašmitināto URL, esošās OpenAI integrācijas turpina darboties bez koda izmaiņām.
Runas teksta transkripcija
Nodrošina faster-whisper, atbalstot daudzvalodu transkripciju ar reāllaika straumēšanu, izmantojot Server-Sent Events.
Teksta-runas sintēze
Ģenerē dabiski skanošu runu, izmantojot Kokoro (ierindots 1. vietā TTS arēnā) un Piper modeļus, pilnībā ierīcē.
Dinamiska modeļa ielāde
Modeļi ielādējas automātiski pēc pirmā pieprasījuma un izlādējas pēc konfigurējama dīkstāves perioda, tāpēc tu izmanto atmiņu tikai tad, kad tā ir nepieciešama.
Iebūvēts tīmekļa UI
Gradio darbināta saskarne ļauj tev testēt transkripciju un sintēzi tieši tavā pārlūkprogrammā bez papildu rīkiem.
API atslēgas autentifikācija
Pēc izvēles aizsargā visus API galapunktus ar vienu API atslēgu, vienlaikus saglabājot interaktīvo dokumentāciju publiski pieejamu.
Kāpēc izmantot Speaches pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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