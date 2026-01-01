Uzstādīt Audiobookshelf ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts audiogrāmatu un aplāžu serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, bezsaistes mobilajām lietotnēm un automātisku metadatu ielādi.
Izvēlies Audiobookshelf VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Audiobookshelf
Audiobookshelf ir visaptverošs, pašmitināts mediju serveris, kas īpaši izveidots audiogrāmatām, aplādēm un e-grāmatām. Tas nodrošina Progresīvo tīmekļa lietotni, kas pieejama no jebkura pārlūka, kā arī vietējās iOS un Android lietotnes ar bezsaistes klausīšanās atbalstu. Platforma straumē visus audio formātus reāllaikā, automātiski iegūst metadatus un vāka attēlus, kā arī sinhronizē individuālo atskaņošanas progresu visās ierīcēs katram lietotājam.
Pašmitināšana dod tev pilnīgu kontroli pār tavu mediju bibliotēku — bez abonēšanas maksām, bez failu izmēra ierobežojumiem un bez piegādātāja piesaistes. Aplāžu automātiska lejupielāde, RSS plūsmas ģenerēšana, nodaļu pārvaldība un audio failu apvienošanas rīki padara Audiobookshelf par pilnīgu komerciālo audiogrāmatu platformu aizstājēju, vienlaikus saglabājot tavas klausīšanās paradumus un iegādāto saturu pilnīgi privātu.
Audiobookshelf galvenās iespējas
Daudzlietotāju progresa sinhronizācija
Katrs lietotājs saglabā neatkarīgu atskaņošanas progresu, kas sinhronizējas starp pārlūkprogrammu un mobilajām ierīcēm, padarot to ideālu ģimenes vai mājsaimniecības koplietošanai.
Bezsaistes mobilās lietotnes
Vietējās iOS un Android lietotnes ļauj lietotājiem lejupielādēt saturu klausīšanai bez interneta savienojuma, kas ir ideāli piemērots braucieniem un ceļojumiem.
Automātiska metadatu iegūšana
Vāka attēls un metadati tiek automātiski ielādēti no Audible, Google Books, iTunes un citiem avotiem, saglabājot tavu bibliotēku sakoptu bez manuālas piepūles.
Podkāstu pārvaldība
Abonē podkāstus, automātiski lejupielādē jaunas sērijas un ģenerē privātas RSS plūsmas, lai tu varētu klausīties jebkurā podkāstu atskaņotājā, ko jau izmanto.
Nodaļas rīki
Rediģē un meklē nodaļu datus, izmantojot Audnexus API, pēc tam iegulsti atjauninātos metadatus tieši audio failos precīzai nodaļu navigācijai.
Kāpēc izmantot Audiobookshelf pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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