Izvietot Imaginary ar viena klikšķa instalāciju.
Ātrs, mērogojams HTTP mikropakalpojums augstas veiktspējas attēlu apstrādei, ko darbina libvips.
Izvēlies Imaginary VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Imaginary
Imaginary ir atvērtā koda HTTP mikropakalpojums, kas rakstīts Go valodā un veic augstas veiktspējas attēlu apstrādes operācijas, piemēram, izmēru maiņu, apgriešanu, pagriešanu, ūdenszīmju pievienošanu, formātu konvertēšanu un viedo apgriešanu. Ar libvips atbalstu tas apstrādā attēlus vairākas reizes ātrāk nekā ImageMagick vai GraphicsMagick, vienlaikus izmantojot ievērojami mazāk atmiņas.
Pašmitināšana Imaginary uz tava VPS nodrošina tev privātu, zemas latentuma attēlu apstrādes pakalpojumu tavām mājaslapām, mobilajām lietotnēm un datplūsmām, bez maksas par katru pieprasījumu un bez trešo pušu datu atklāšanas. Tas ir gatavs integrācijai, izmantojot vienkāršu HTTP API, un atbalsta API atslēgas autorizāciju, URL parakstīšanu, ierobežošanu un CORS drošai publiskai pieejamībai.
Imaginary galvenās iespējas
libvips veiktspēja
Apstrādā JPEG, PNG, WEBP, HEIF un TIFF attēlus līdz pat 8 reizēm ātrāk nekā ImageMagick ar zemu atmiņas patēriņu.
Uzlabotas attēlu operācijas
Mainīt izmēru, apgriezt, viedi apgriezt, pagriezt, tuvināt, pievienot ūdenszīmi, aizmiglot un konvertēt formātus, izmantojot vienu HTTP galapunktu katrai darbībai.
Konveijera transformācijas
Sasaisti vairākas neatkarīgas attēlu transformācijas vienā HTTP pieprasījumā, lai atveidotu atvasinājumus bez papildu datu apmaiņas.
API atslēga un URL parakstīšana
Aizsargā pakalpojumu ar API atslēgas autorizāciju un HMAC URL parakstiem, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, kad tas ir pakļauts publiskiem klientiem.
Vienlaicīguma ierobežošana
Iebūvētais HTTP ierobežotājs ierobežo vienlaicīgu pieprasījumu skaitu sekundē, lai pakalpojums saglabātu atsaucību lielas datplūsmas apstākļos.
Attālinātie URL avoti
Iegūsti un apstrādā attēlus tieši no attāliem HTTP avotiem vai pievienotas lokālās direktorijas, izmantojot vaicājuma parametrus.
Kāpēc izmantot Imaginary pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.