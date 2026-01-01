Izvietojiet Rallly ar vienas klikšķa instalāciju.
Pašmitināts plānošanas rīks, lai kopīgi izvēlētos labāko datumu un laiku starp grupām, komandām un laika joslām.
Izvēlies Rallly VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rallly
Rallly ir privātumam draudzīgs, atvērtā koda plānošanas un grupu aptauju rīks, kas izstrādāts, lai aizstātu Doodle un līdzīgas SaaS lietotnes. Organizatori izveido aptauju ar piedāvātajām datuma/laika opcijām, kopīgo saiti, un respondenti izvēlas sev piemērotākos laikus — dalībniekiem nav nepieciešams konts. Organizatora informācijas panelis pēc tam izceļ populārākos laikus, atvieglojot galīgā laika apstiprināšanu.
Rallly pašmitināšana tavā VPS saglabā dalībnieku e-pastus, atbilžu datus un sanāksmju tēmas infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis trešās puses plānošanas pakalpojumā. Platforma atbalsta vairākas laika joslas, bloķētas opcijas, pielāgotu zīmolu un e-pasta maģiskās saites autentifikāciju organizatoriem, un visa sistēma darbojas uz viena Next.js konteinera un PostgreSQL — pietiekami maza personīgai lietošanai, pietiekami izturīga mazai komandai vai klubam.
Rallly galvenās iespējas
Grupas datuma aptaujas
Piedāvā vairākas datuma un laika iespējas, apkopo uzaicināto personu pieejamību un atrodi labāko laiku — Doodle stila aptaujas bez maksas par katru aptauju.
Laika joslai pielāgots
Automātiski parādīt katru opciju katra respondenta vietējā laika joslā, lai izkliedētās komandas varētu izvēlēties laikus bez garīgās aritmētikas.
Atbildes bez konta
Uzaicinātie balso ar vārdu un neobligātu e-pastu — bez reģistrācijas, bez paroles, bez apgrūtinājumiem — kamēr organizatori uztur kontus aptauju pārvaldībai.
Burvju saites pieteikšanās
Organizatori piesakās, izmantojot e-pastā nosūtītas maģiskās saites, nevis paroles, tādējādi samazinot akreditācijas datu riska virsmu, neupurējot ērtības.
Bloķētas un paslēptas opcijas
Bloķē izvēlēto opciju, lai iesaldētu atbildes, vai paslēp opcijas pēc balsošanas beigām — noderīgi, lai apstiprinātu galīgo izvēli bez turpmākām izmaiņām.
Pielāgots zīmols
Iestati savu vietnes nosaukumu, logotipu un tēmu, lai aptaujas justos kā daļa no tavas organizācijas, nevis kā vispārīga SaaS galvenā lapa.
Kāpēc izmantot Rallly pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.