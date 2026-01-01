Izvietot FalkorDB ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas grafu datubāze, paredzēta GraphRAG, zināšanu grafiem un reāllaika Cypher vaicājumiem lielā mērogā.
Izvēlies FalkorDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FalkorDB
FalkorDB ir atvērtā koda grafu datubāzes dzinējs, kas veidots uz Redis bāzes un paredzēts augstas veiktspējas grafu vaicājumiem, izmantojot OpenCypher vaicājumu valodu. Tas glabā grafu datus tieši atmiņā, nodrošinot pārvietošanās laiku zem milisekundes sarežģītās entītiju attiecībās — padarot to piemērotu GraphRAG cauruļvadiem, ieteikumu dzinējiem, krāpšanas atklāšanai, identitātes grafiem un tīkla topoloģijas analīzei.
FalkorDB nāk komplektā ar iebūvētu pārlūkprogrammas lietotāja saskarni uz porta 3000, ļaujot tev izpētīt grafus, palaist Cypher vaicājumus un vizualizēt mezglu un malu attiecības bez papildu rīkiem. Pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā tavus grafu datus pilnībā tavā kontrolē, bez vaicājumu ierobežojumiem, bez maksas par katru mezglu un ar tiešu piekļuvi veiktspējas iestatījumu precizēšanai.
FalkorDB galvenās iespējas
OpenCypher Vaicājumu valoda
Raksti izteiksmīgus grafu vaicājumus, izmantojot OpenCypher – nozares standarta deklaratīvo valodu mezglu, malu un modeļu šķērsošanai.
Iebūvēts tīmekļa lietotāja interfeiss
Izpēti grafikus, izpildi Cypher vaicājumus un vizualizē attiecības tieši pārlūkprogrammā, neinstalējot nekādus papildu klienta rīkus.
Atmiņas veiktspēja
Grafu dati tiek glabāti tieši atmiņā, nodrošinot apakšmilisekunžu šķērsošanas laiku pat dziļi savienotās, daudzpakāpju attiecībās.
GraphRAG gatavs
Optimizēts ģenerēšanas cauruļvadiem ar paplašinātu informācijas izguvi, kam nepieciešama precīza, zema latentuma zināšanu grafu apstrāde izsecināšanas laikā.
Saderīgs ar Redis protokolu
Atbalsta Redis protokolu, lai jebkura Redis klienta bibliotēka varētu pieslēgties FalkorDB bez papildu draiveriem vai pielāgotiem SDK.
Paroles autentifikācija
Nodrošini piekļuvi ar Redis līmeņa paroles autentifikāciju, saglabājot tavus grafu datus aizsargātus no neatļautiem savienojumiem.
Kāpēc izmantot FalkorDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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