Izvietot Swing Music ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar Spotify līdzīgu saskarni tavai personīgajai audio kolekcijai, ikdienas miksiem, dziesmu tekstiem un FLAC atbalstu.
Izvēlies Swing Music VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Swing Music
Swing Music piešķir tavai personīgajai audio kolekcijai straumēšanas kvalitātes pieredzi, ko nodrošina komerciālie pakalpojumi — bez abonēšanas maksas, licencēšanas ierobežojumiem vai audio kompresijas. Tas automātiski skenē tavas mūzikas mapes, izvelk metadatus un sakārto visu pēc izpildītāja, albuma un žanra ar pulētu tīmekļa saskarni, kas ietver albuma vāciņus, dziesmu tekstu attēlošanu un personalizētus ikdienas miksus, kas ģenerēti no tavas klausīšanās vēstures.
Pašmitināšana tavā VPS nodrošina tev uzticamu attālo piekļuvi tavai bibliotēkai no jebkuras vietas, neesot atkarīgam no mājas augšupielādes ātrumiem vai dinamiskām IP adresēm. FLAC un bezzudumu formāti tiek atskaņoti dabiski, lai tava audio precizitāte nekad netiktu apdraudēta, un vairāku lietotāju profili nozīmē, ka visa ģimene var koplietot vienu bibliotēku, saglabājot atsevišķas klausīšanās vēstures.
Swing Music galvenās iespējas
Bezzudumu audio straumēšana
Straumes FLAC un citus bezzudumu formātus dabiski, bez pārkodēšanas vai saspiešanas, saglabājot pilnu jūsu ierakstu audio kvalitāti.
Ikdienas miksi
Ģenerē personalizētus atskaņošanas sarakstus no tavas klausīšanās vēstures, izceļot albumus, kurus tu pēdējā laikā neesi atskaņojis, un uzturot tavu bibliotēku svaigu.
Dziesmu tekstu attēlojums
Rāda sinhronizētus dziesmu tekstus atskaņošanas laikā, lai tu varētu sekot līdzi, nepārslēdzoties uz citu lietotni vai pārlūkprogrammas cilni.
Last.fm skrobēšana
Reģistrē katru dziesmu, ko tu atskaņo Last.fm automātiski, saglabājot tavas klausīšanās statistikas un mūzikas ieteikumus aktuālus.
Daudzlietotāju profili
Katrs lietotājs uztur savu klausīšanās vēsturi, izlasi un ieteikumus, vienlaikus koplietojot to pašu mūzikas bibliotēku serverī.
Kāpēc izmantot Swing Music pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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