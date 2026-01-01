Ollama izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Palaid atvērtā koda lielo valodu modeļus uz sava VPS bez API izmaksām un ar pilnīgu datu privātumu.
Izvēlies Ollama VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ollama
Ollama ir vadošais atvērtā koda ietvars lielu valodu modeļu lokālai palaišanai, atbalstot Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek un vairāk nekā 100 citus bez mākoņpakalpojumu atkarībām. Tas automātiski apstrādā modeļa kvantēšanu, GPU paātrinājumu un atmiņas pārvaldību, piedāvājot REST API, kas ir saderīgs ar OpenAI formātu, lai esošie rīki un integrācijas darbotos bez izmaiņām.
Ollama pašmitināšana tavā VPS novērš izmaksas par katru marķieri, noņem ātruma ierobežojumus un nodrošina, ka katrs pieprasījums un atbilde paliek tavā infrastruktūrā. Tas ir ideāls aizmugursistēmas risinājums komandām, kas veido ar AI darbināmas lietojumprogrammas, vai ikvienam, kam nepieciešama privāta, vienmēr pieejama valodu modeļa secināšana.
Ollama galvenās iespējas
100+ atvērti modeļi
Lejupielādē un palaid Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 un desmitiem citu ar vienu komandu.
OpenAI-saderīgs API
Integrējams REST API ļauj esošajiem rīkiem, SDK un integrācijām savienoties ar Ollama bez koda izmaiņām.
GPU paātrinājums
Automātisks NVIDIA CUDA un Apple Metal atbalsts ievērojami paātrina secināšanu salīdzinājumā ar tikai uz CPU balstītām konfigurācijām.
Multimodāls atbalsts
Palaid redzes modeļus, piemēram, LLaVA, lai apstrādātu gan attēlus, gan tekstu vienā sarunā.
Pielāgoti modeļfaili
Izveido pielāgotus modeļus ar sistēmas uzvednēm, temperatūras iestatījumiem un pielāgotiem parametriem, izmantojot Modelfiles.
Kāpēc izmantot Ollama pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.