DSpace instalēšana ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda institucionālais repozitorijs akadēmisko pētījumu, diplomdarbu un digitālo kolekciju saglabāšanai un koplietošanai.
Izvēlies DSpace VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DSpace
DSpace ir pasaulē visplašāk izmantotā atvērtā koda repozitorija platforma, kas nodrošina vairāk nekā 2 000 institucionālo repozitoriju universitātēs, bibliotēkās, muzejos un pētniecības organizācijās. Tā uztver, organizē un saglabā jebkura formāta digitālos materiālus — rakstus, disertācijas, datu kopas, attēlus un audio — ar bagātīgiem Dublin Core metadatiem un pastāvīgiem Handle identifikatoriem pastāvīgai citēšanai.
Pašmitināšana DSpace uz tava VPS saglabā pilnīgu īpašumtiesības uz zinātnisko saturu, saglabāšanas politikām un piekļuves noteikumiem iekšēji. Komplektā iekļautais REST API, Angular saskarne, Solr atklāšanas slānis un OAI-PMH galapunkts nodrošina iestādēm pilnīgu repozitorija steku bez atkārtotām SaaS maksām vai piegādātāja piesaistes.
DSpace galvenās iespējas
Vienumu versiju veidošana
Sekojiet līdzi vairākām rakstu, datu kopu un disertāciju versijām, lai pētnieki varētu atjaunināt iesniegumus, nezaudējot citēšanas vēsturi.
OAI-PMH ievākšana
Iebūvēts OAI-PMH galapunkts nodrošina metadatus pakalpojumiem Google Scholar, BASE un citiem apkopotājiem globālai atklājamībai.
Apstrādāt pastāvīgos ID
Katrs vienums saņem pastāvīgu Handle.net identifikatoru, lai saites saglabātos pēc URL izmaiņām un institucionālas zīmola maiņas.
Solr darbināta meklēšana
Īpašs Solr backend nodrošina šķautņainu pārlūkošanu, pilna teksta meklēšanu un lietošanas statistiku miljoniem vienumu.
Konfigurējamas darbplūsmas
Katras kolekcijas iesniegšanas darbplūsmas ar redakcionālās pārskatīšanas posmiem pielāgojas fakultātes, bibliotēkas un nodaļu politikām.
COAR Paziņojums gatavs
Vietējais atbalsts COAR Notify protokoliem savieno tavu repozitoriju ar topošo atvērtā recenzēšanas ekosistēmu.
Kāpēc izmantot DSpace pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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