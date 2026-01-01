Instalēt Formbricks ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda platforma mērķtiecīgu aptauju izveidei dažādos kanālos: lietotnēs, saitēs, mājaslapās un e-pastā.
Izvēlies Formbricks VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Formbricks
Formbricks ir atvērtā pirmkoda pieredzes pārvaldības platforma, kas izveidota kā pašmitināma alternatīva Qualtrics un SurveyMonkey. Produktu un mārketinga komandas to izmanto, lai veidotu aptaujas, kas sasniedz lietotājus tieši tur, kur viņi atrodas — tīmekļa lietojumprogrammās, izmantojot JavaScript SDK, atsevišķās saišu lapās, iestrādātas mājaslapās vai piegādātas e-pasta kampaņās. Visas atbildes nonāk vienotā informācijas panelī ar iebūvētu segmentāciju un filtrēšanu.
Formbricks pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu īpašumtiesības uz katru aptaujas atbildi un auditorijas segmentu, datiem neatstājot tavu infrastruktūru. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas pēc izvietošanas, kļūst par administratoru, bez noklusējuma akreditācijas datiem, ko izplatīt. PostgreSQL un Valkey ir iepriekš konfigurēti un gatavi darbam jau no pirmās palaišanas reizes.
Formbricks galvenās iespējas
Daudzkanālu izplatīšana
Sasniedz respondentus lietotnē, izmantojot JavaScript SDK, koplietojamu saišu lapās, iegultus mājaslapās vai caur e-pastu — viss tiek pārvaldīts no viena vadības paneļa.
SDK auditorijas mērķēšana
Rādīt aptaujas konkrētiem lietotāju segmentiem, pamatojoties uz atribūtiem, pielāgotiem notikumiem vai iepriekšējām darbībām, kas izsekotas, izmantojot Formbricks SDK.
Loģikas sazarojumu redaktors
Izveido daudzpakāpju aptaujas ar nosacījumu loģiku, izlaišanas noteikumiem un dažādiem ievades veidiem, izmantojot vizuālu bezkoda redaktoru.
Automatizēta atbilžu maršrutēšana
Automātiski nosūtīt atbildes uz Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier vai n8n, tiklīdz tiek saņemti iesniegumi.
Iesniegumu analītika
Skatīt pabeigšanas rādītājus, atbilžu kopsavilkumus un individuālos iesniegumus tieši informācijas panelī, neeksportējot datus.
Daudzvalodu aptaujas
Izvieto aptaujas vairākās valodās vienlaicīgi no vienas aptaujas konfigurācijas, lai sasniegtu globālu auditoriju.
Kāpēc izmantot Formbricks pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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