Izvietot Stump ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts komiksu grāmatu, mangas un e-grāmatu serveris ar OPDS atbalstu, e-lasītāja sinhronizāciju un iebūvētu tīmekļa lasītāju.
Izvēlies Stump VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Stump
Stump ir ātrs, atvērtā koda mediju serveris komiksiem, mangām un e-grāmatām, kas veidots Rust valodā. Tas sakārto tavas EPUB, PDF, CBZ un CBR bibliotēkas pārlūkojamā tīmekļa saskarnē ar iebūvētu lasītāju un nodrošina OPDS katalogu, lai jebkurš saderīgs e-lasītājs vai lietotne varētu tieši straumēt tavu kolekciju. Kobo un KoReader sinhronizācija uztur lasīšanas progresu sinhronizētu starp ierīcēm bez manuālām grāmatzīmēm.
Pašmitināšana (self-hosting) Stump serverim tavā VPS nozīmē, ka visa tava bibliotēka ir pieejama no jebkuras ierīces, jebkurā vietā, neaugšupielādējot failus trešās puses mākoņpakalpojumā. Rust bāzētais serveris darbojas ar minimāliem resursiem, padarot to praktisku pat sākuma līmeņa VPS plānos.
Stump galvenās iespējas
EPUB, PDF, CBZ/CBR atbalsts
Lasīt komiksus, mangas, PDF un e-grāmatas tieši pārlūkprogrammā, izmantojot atsaucīgu, iebūvētu lasītāju, kas optimizēts katram formātam.
OPDS kataloga atbalsts
Padari savu bibliotēku pieejamu, izmantojot OPDS un OPDS Page Streaming, lai jebkura saderīga lietotne — Moon+ Reader, Kybook, Panels — varētu pārlūkot un straumēt tavu kolekciju.
Kobo un KoReader sinhronizācija
Sinhronizē lasīšanas progresu un grāmatzīmes ar Kobo e-lasītājiem un KoReader automātiski, saglabājot tavu pozīciju konsekventu visās ierīcēs.
Detalizēta piekļuves kontrole
Pārvaldi vairākus lietotāju kontus ar uz lomām balstītām atļaujām, kontrolējot, kurām bibliotēkām katrs lietotājs var piekļūt un ko viņš var modificēt.
Kolekcijas un lasīšanas saraksti
Sakārto sērijas kolekcijās un veido sakārtotus lasīšanas sarakstus, lai vadītu lasītājus cauri daudzsējumu izdevumiem vai krosoveru lokiem.
Kāpēc izmantot Stump pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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