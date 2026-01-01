Uzstādīt Zammad ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda palīdzības dienesta un klientu atbalsta platforma, kas e-pastu, tērzēšanu un sociālos kanālus pārvērš vienotā biļešu apstrādes darbplūsmā.
Izvēlies Zammad VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Zammad
Zammad ir pilnībā atvērtā koda palīdzības dienesta un klientu atbalsta sistēma, kas apvieno e-pasta, tērzēšanas, tālruņa, Twitter, Facebook un Telegram sarunas vienā biļešu rindā. Aģenti strādā no vienas iesūtnes, kamēr klienti tevi sasniedz pa jebkuru kanālu, ko viņi izvēlas, un katra mijiedarbība tiek reģistrēta vienotā klienta profilā ar pilnīgu audita vēsturi.
Zammad pašmitināšana savā VPS saglabā klientu datus, sarunu transkriptus un SLA rādītājus tavā kontrolē bez licencēšanas maksām par katru aģentu. Platforma mērogojas no viena cilvēka atbalsta dienesta līdz vairāku komandu darbībai ar pielāgotām darbplūsmām, zināšanu bāzes rakstiem un laika uzskaiti.
Zammad galvenās iespējas
Daudzkanālu iesūtne
Apkopo pieteikumus no e-pasta, tiešsaistes tērzēšanas, Telegram, Twitter, Facebook un tālruņa vienā rindā, lai aģentiem nekad nebūtu jāpārslēdzas starp rīkiem.
SLA un eskalācija
Definē atbildes un risinājumu mērķus katram klientam vai pieteikuma veidam, ar automātisku eskalāciju, ja termiņi tiek nokavēti.
Zināšanu bāze
Publicē publiskus un iekšējus rakstus ar daudzvalodu atbalstu, lai novērstu atkārtotus pieprasījumus un ātrāk apmācītu jaunus aģentus.
Pilna teksta meklēšana
Elasticsearch nodrošinātā meklēšana visās biļetēs, rakstos un klientu ierakstos atgriež rezultātus milisekundēs pat lielā apjomā.
Pielāgotas darbplūsmas
Izveidot uz aktivizētājiem balstītas automatizācijas un ieplānotos uzdevumus, kas novirza biļetes, sūta atbildes un atjaunina laukus, nerakstot kodu.
REST API un webhooks
Integrē Zammad ar CRM, uzraudzības rīkiem un tērzēšanas robotiem, izmantojot visaptverošu REST API un izejošos tīmekļa āķus.
Kāpēc izmantot Zammad pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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