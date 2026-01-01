Izvietot LavinMQ ar vienu klikšķi.
Augstas veiktspējas AMQP ziņojumu brokeris, kas piegādā līdz pat vienam miljonam ziņojumu sekundē, ar iebūvētu tīmekļa pārvaldības lietotāja saskarni.
Izvēlies LavinMQ VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LavinMQ
LavinMQ ir viegls, augstas veiktspējas ziņojumu brokeris, kas izveidots ap AMQP 0-9-1 protokolu. Izstrādāts, domājot par caurlaides spēju, tas sasniedz līdz pat vienam miljonam ziņojumu sekundē, vienlaikus saglabājot zemu atmiņas un CPU patēriņu — padarot to par ideālu izvēli komandām, kurām nepieciešama uzticama ziņojumapmaiņa bez lielām infrastruktūras izmaksām.
LavinMQ pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu ziņojumapmaiņas infrastruktūru. Tas atbalsta tiešos, tēmu, izplatīšanas un uzlabotos apmaiņas veidus, kā arī klasterizāciju, federāciju, straumes rindas, MQTT un Prometheus monitoringu — viss nepieciešamais ražošanas līmeņa ziņojumapmaiņas plūsmām.
LavinMQ galvenās iespējas
Augsta caurlaidība
Ar veiktspēju līdz vienam miljonam ziņojumu sekundē, LavinMQ nodrošina izcilu veiktspēju prasīgām ziņojumapmaiņas darba slodzēm.
AMQP un MQTT atbalsts
Dabiski atbalsta AMQP 0-9-1 un MQTT protokolus, padarot to saderīgu ar plašu ziņojumapmaiņas klientu un bibliotēku klāstu.
Tīmekļa pārvaldības lietotāja saskarne
Iebūvētā pārvaldības saskarne ļauj uzraudzīt rindas, apmaiņas, savienojumus un ziņojumu ātrumu no jebkuras pārlūkprogrammas.
Uzlaboti apmaiņas veidi
Atbalsta tiešās, tēmas, izplatīšanas, konsekventās jaukšanas, mirušās vēstules un aizkavētās ziņojumu apmaiņas elastīgai maršrutēšanas loģikai.
Klasterizācija un federācija
Mērogot horizontāli ar iebūvētu klasterizāciju un federācijas atbalstu izplatītām, augstas pieejamības izvietošanām.
Prometheus Integrācija
Nodrošina metrikas Prometheus datu iegūšanai, nodrošinot nevainojamu integrāciju ar Grafana informācijas paneļiem un brīdinājumu cauruļvadiem.
Kāpēc izmantot LavinMQ pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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