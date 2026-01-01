Kaneo izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda projektu pārvaldības rīks, radīts vienkāršībai, ar kanban dēļiem, uzdevumu izsekošanu un GitHub integrāciju.
Izvēlies Kaneo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kaneo
Kaneo ir pašmitināta projektu pārvaldības lietojumprogramma, kas koncentrējas uz to, lai nodrošinātu komandām nepieciešamo bez liekas sarežģītības. Tā organizē darbu, izmantojot projektus, uzdevumus un kanban dēļus, ar reāllaika sadarbību, izmantojot WebSocket savienojumus, lai komandas dalībnieki redzētu atjauninājumus, neatjauninot lapu.
Atšķirībā no uzņēmuma projektu pārvaldības rīkiem, kas pievieno reti izmantotu funkciju slāņus, Kaneo ir veidots ap minimālu interfeisu. Tas integrējas ar GitHub repozitorijiem, lai saistītu koda izmaiņas ar projekta uzdevumiem, un atbalsta GitHub OAuth, lai komandas varētu autentificēties ar esošajiem izstrādātāju kontiem. Visi projekta dati tiek glabāti PostgreSQL datubāzē tavā infrastruktūrā.
Kaneo galvenās iespējas
Kanban uzdevumu dēļi
Vizualizē projektu darbu kā pārvietojamas uzdevumu kartītes darba plūsmas kolonnās, sniedzot visai komandai kopīgu ieskatu par to, kas ir procesā un kas ir pabeigts.
GitHub integrācija
Savieno GitHub repozitorijus ar projektiem un sinhronizē koda aktivitāti tieši projekta laika joslā, nepārslēdzoties starp rīkiem.
Reāllaika sadarbība
WebSocket savienojumi nekavējoties nosūta tāfeles atjauninājumus visiem aktīvajiem komandas dalībniekiem, lai tāfele vienmēr atspoguļotu pašreizējo stāvokli bez manuālas atsvaidzināšanas.
GitHub OAuth pierakstīties
Komandas dalībnieki piesakās ar saviem esošajiem GitHub kontiem, novēršot nepieciešamību pārvaldīt atsevišķu akreditācijas datu kopu projekta rīkam.
Minimāls pēc dizaina
Kaneo nodrošina tikai tās funkcijas, ko komandas patiešām izmanto — projektus, uzdevumus un dēļus — bez konfigurācijas pārslodzes, kas raksturīga uzņēmuma līmeņa alternatīvām.
Kāpēc izmantot Kaneo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.