Izvietot Plone viena klikšķa instalācijā.
Droša, atvērtā koda satura pārvaldības sistēma, kurai uzticas valdības, universitātes un uzņēmumi jau vairāk nekā divas desmitgades.
Izvēlies Plone VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Plone
Plone ir nobriedusi, uzņēmuma līmeņa atvērtā koda CMS, kas veidota uz stabila Python pamata. Tā darbina tūkstošiem vietņu valsts aģentūrās, universitātēs, NVO un globālās korporācijās, ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi bez nevienas ziņotas attālās koda izpildes ievainojamības. Plone 6 piedāvā klasisko UI — pilnvērtīgu redakcijas vidi ar detalizētu uz lomām balstītu piekļuves kontroli, daudzvalodu saturu, versiju pārvaldību un bagātīgu papildinājumu ekosistēmu, kas pārsniedz 300 pakotnes.
Pašmitināšana Plone uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu saturu un lietotāja datiem, bez licencēšanas par katru lietotāju un elastību paplašināt platformu, izmantojot Python papildinājumus un REST API, kas nodrošina bezgalvas (headless) un hibrīda publicēšanas darbplūsmas.
Plone galvenās iespējas
Uzņēmuma līmeņa drošība
Plone ir 20 gadu drošības pieredze un īpaša drošības komanda — tas padara to par izvēlēto CMS valdības un veselības aprūpes organizācijām, kuras nevar atļauties drošības pārkāpumus.
Detalizēta piekļuves kontrole
Definē lomas un atļaujas jebkurā satura koka līmenī, lai redaktori, recenzenti un lasītāji katrs redzētu un modificētu tikai to, kam viņiem ir piekļuves atļauja.
Pilna satura versiju veidošana
Katra satura izmaiņa tiek izsekota un ir atgriezeniska — salīdzini versijas, atjauno iepriekšējos stāvokļus un uzturi pilnīgu audita žurnālu bez papildu spraudņiem.
Daudzvalodu atbalsts
Pārvaldi saturu vairākās valodās, izmantojot iebūvētās tulkošanas darbplūsmas, valodu atbalstošu navigāciju un katrai valodai atsevišķas publicēšanas vadīklas.
REST API
plone.restapi slānis piedāvā visu saturu un konfigurāciju kā JSON galapunktus, nodrošinot bezgalvas publicēšanu, mobilās lietotnes un trešo pušu integrācijas.
Paplašināma pievienojumprogrammu ekosistēma
Vairāk nekā 300 kopienas papildinājumu aptver e-komerciju, LDAP autentifikāciju, izvērstu meklēšanu un pielāgotas darbplūsmas — visi instalējami, nemainot pamata kodu.
Kāpēc izmantot Plone pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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