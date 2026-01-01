Izvietot WPS Office ar viena klikšķa instalāciju.
Pilnvērtīgs biroja programmatūras komplekts ar Rakstvedi, Izklājlapām un Prezentācijām, kas ir pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, izmantojot tavu VPS.
Izvēlies WPS Office VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WPS Office
WPS Office ir visaptverošs biroja produktivitātes komplekts, kas ietver Writer, Spreadsheets, Presentation un PDF rediģēšanas rīkus. Tas tiek piegādāts kā pārlūkprogrammā pieejama darbvirsmas lietojumprogramma, izmantojot KasmVNC straumēšanu, nodrošinot tev pilnvērtīgu biroja vidi no jebkuras ierīces, neinstalējot programmatūru lokāli.
WPS Office pašmitināšana uz VPS nodrošina pastāvīgu darba vietu ar taviem dokumentiem, kas vienmēr pieejami drošā URL. WPS Office ir augsta saderība ar Microsoft Office formātiem — DOCX, XLSX un PPTX —, padarot to par praktisku biroja komplektu darbam ar failiem no kolēģiem, kuri izmanto Microsoft Office.
WPS Office galvenās iespējas
Pilns biroja programmatūras komplekts
Ietver Writer (tekstapstrādes programma), Spreadsheets (saderīgs ar Excel), Presentation (saderīgs ar PowerPoint) un PDF rīkus vienā komplektā.
Pārlūkprogrammas piekļuve
Piekļūsti pilnai WPS Office darbvirsmai no jebkuras pārlūkprogrammas, izmantojot KasmVNC, neinstalējot programmatūru savā lokālajā ierīcē.
Microsoft Office saderīgs
Atver, rediģē un saglabā DOCX, XLSX un PPTX failus ar augstu precizitāti, lai saglabātu saderību ar Microsoft Office lietotājiem.
PDF rediģēšana
Skatīt, piezīmēt un rediģēt PDF dokumentus tieši WPS Office, vispirms nepārveidojot citā formātā.
Pastāvīga dokumentu glabāšana
Dokumenti un iestatījumi saglabājas starp sesijām tavā VPS, lai tava darba vide vienmēr būtu tieši tāda, kādu tu to atstāji.
Kāpēc izmantot WPS Office pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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