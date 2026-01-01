Izvietot Corteza ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda zemā koda platforma pielāgotu biznesa lietojumprogrammu, CRM sistēmu un automatizētu darbplūsmu veidošanai.
Izvēlies Corteza VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Corteza
Corteza ir atvērtā koda zema koda platforma, kas ļauj komandām veidot pielāgotas biznesa lietojumprogrammas, CRM plūsmas un procesu automatizācijas bez padziļinātām programmēšanas zināšanām. Tās vilkšanas un nomešanas lietotņu veidotājs, elastīga ierakstu pārvaldība un iebūvētais darbplūsmas dzinējs ļauj organizācijām modelēt jebkuru biznesa procesu — no potenciālo klientu izsekošanas līdz atbilstības darbplūsmām — un ieviest to, nerakstot nevienu aizmugursistēmas pakalpojumu no nulles.
Corteza pašmitināšana savā VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār taviem biznesa datiem. Platforma atbalsta LDAP, SAML un OAuth2 uzņēmuma autentifikācijai, precīzu uz lomām balstītu piekļuves kontroli un REST/gRPC API virsmu, kas integrējas ar esošajiem rīkiem. PostgreSQL nodrošina uzticamu, mērogojamu krātuvi visiem ierakstiem un automatizācijas žurnāliem.
Corteza galvenās iespējas
Vizuālais lietotņu veidotājs
Izveido datu modeļus, formas un ierakstu skatus, izmantojot pārlūkprogrammas velc-un-met saskarni, nerakstot aizmugursistēmas kodu.
Iebūvēts CRM
Corteza nodrošina gatavu CRM moduli kontaktu, potenciālo klientu, kontu un pārdošanas piltuvju pārvaldībai.
Darbplūsmas automatizācija
Izveidojiet daudzpakāpju automatizētas darbplūsmas, ko iedarbina ierakstu izmaiņas, grafiki vai ārējie tīmekļa āķi, lai novērstu manuālos uzdevumus.
Uzņēmuma autentifikācija
Integrējas ar LDAP, SAML un OAuth2 pakalpojumu sniedzējiem, lai komandas varētu pieteikties ar esošajām korporatīvajām identitātes sistēmām.
Detalizēta piekļuves kontrole
Nosaki katram resursam, katrai darbībai atļaujas katrai lomai, lai jutīgi dati un administratora darbības paliktu pienācīgi ierobežotas.
Integrācijas vārteja
Atklāj pielāgotus API galapunktus un savienojies ar ārējiem pakalpojumiem, izmantojot iebūvēto Integrācijas vārteju, bez trešo pušu starpprogrammatūras.
Kāpēc izmantot Corteza pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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