Izvietot Isso ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts komentāru serveris emuāriem un statiskām vietnēm, bez trešo pušu izsekošanas.
Izvēlies Isso VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Isso
Isso ir viegls, pašmitināts komentāru serveris, kas izstrādāts kā privātumu cienoša alternatīva Disqus un līdzīgiem trešo pušu pakalpojumiem. Tas glabā visus komentārus SQLite datubāzē uz tava paša servera, novēršot trešo pušu izsekošanas pikseļus un ārējās JavaScript atkarības no tavu mājaslapas apmeklētāju pārlūkprogrammām.
Atšķirībā no mākoņpakalpojumu komentāru pakalpojumiem, kas monetizē lietotāju datus, Isso saglabā tavu lasītāju komentārus infrastruktūrā, kas pieder tev. Tas atbalsta Markdown formatēšanu, komentāru pavedienus, e-pasta paziņojumus, moderēšanas rindas un iebūvētu administrēšanas saskarni — visu, kas nepieciešams profesionālai komentēšanas iestatīšanai bez mitināto pakalpojumu privātuma kompromisiem.
Isso galvenās iespējas
Privātums pēc noklusējuma
Visi komentāri tiek glabāti tavā paša SQLite datubāzē bez trešo pušu izsekošanas skriptiem vai analītikas, kas ievadīti tavu apmeklētāju pārlūkprogrammās.
Markdown komentāros
Lasītāji var formatēt savus komentārus ar Markdown, tostarp treknrakstu, kursīvu, saitēm un koda blokiem, bez papildu konfigurācijas.
E-pasta paziņojumi
Saņem e-pasta brīdinājumus par jauniem komentāriem un atbildēm, izmantojot SMTP, turot tevi informētu, neprasot lasītājiem izveidot kontus.
Komentāru moderēšana
Aizturēt komentārus moderācijas rindā pirms publicēšanas, ar iespēju automātiski apstiprināt iepriekš verificētām e-pasta adresēm.
Administratora tīmekļa saskarne
Iebūvēta ar paroli aizsargāta administratora lietotāja saskarne ļauj tev apstiprināt, rediģēt vai dzēst jebkuru komentāru, tieši nepieskaroties datubāzei.
Kāpēc izmantot Isso pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli