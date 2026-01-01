Izvietot Littlelink-Server ar viena klikšķa instalāciju.
Bezstāvokļa pašmitināta Linktree alternatīva satura veidotāju biogrāfijas lapām ar desmitiem iebūvētu sociālo zīmolu pogu.
Izvēlies Littlelink-Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Littlelink-Server
Littlelink-Server ir viegls, atvērtā koda, bezstāvokļa saites biogrāfijā pakalpojums, kas veidots kā pašmitināta alternatīva Linktree. Tas atveido vienu mērķlapu, kas apkopo visas tavas svarīgās saites – sociālos profilus, satura kanālus, e-pastu, ziedojumu lapas – aiz vienas īsas URL adreses, ko vari ievietot jebkurā biogrāfijā.
Tā kā visa lapa tiek ģenerēta no vides mainīgajiem, nav datubāzes, administratora paneļa un cenu noteikšanas par lietotāju. Pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā apmeklētāju plūsmu, zīmolvedību un analītiku infrastruktūrā, ko tu kontrolē, ar pilnīgām domēna īpašumtiesībām un bez datu koplietošanas ar trešās puses platformu.
Littlelink-Server galvenās iespējas
Bezstāvokļa konteiners
Nav nepieciešama datubāze vai pastāvīga krātuve — visa lapa tiek atveidota no vides mainīgajiem, padarot izvietošanu ātru un vienreizēju.
150+ zīmola pogas
Iekļauj iebūvētas, atpazīstamas pogas GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify un vairāk nekā simts citiem pakalpojumiem, gatavas lietošanai.
Gaišās un tumšās tēmas
Izvēlies starp iebūvētajiem gaišajiem un tumšajiem prezentācijas režīmiem, lai saskaņotu ar savu personīgo zīmolu, nerakstot pielāgotu CSS.
Pielāgota pogu kārtība
Pārkārto, kuras saites parādās pirmās, izmantojot vienkāršu ar komatiem atdalītu sarakstu, lai svarīgākie galamērķi paliktu redzami bez ritināšanas.
Open Graph metadati
Iekļauj konfigurējamus Open Graph un Twitter Card tagus, lai priekšskatījumi sociālajās platformās tīri parādītu tavu iemiesojumu, vārdu un biogrāfiju.
Izvēles Umami analītika
Integrējas ar pašu mitinātu Umami, lai privāti izsekotu saišu klikšķus bez trešo pušu sīkdatnēm vai ārējiem izsekotājiem.
Kāpēc izmantot Littlelink-Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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