Izvietot SyncLounge ar viena klikšķa instalāciju.
Plex kopīgās skatīšanās — rīko sinhronizētus filmu un TV vakarus ar draugiem un ģimeni vairākos Plex serveros.
Izvēlies SyncLounge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SyncLounge
SyncLounge ir pašmitināts "skatīšanās ballītes" koordinators Plex Media Server. Tas sinhronizē atskaņošanu vairākos Plex klientos reāllaikā — kad viens skatītājs aptur, visi aptur; kad viens pārtin uz priekšu, visi panāk. Katrs skatītājs straumē no sava Plex servera, tāpēc saimniekam nav jādalās ar savu bibliotēku vai jāuztraucas par joslas platumu — SyncLounge vienkārši uztur atskaņošanas pulksteņus saskaņotus un nodrošina tērzēšanas istabu grupai.
Pašmitināšana SyncLounge uz VPS saglabā "skatīšanās ballītes" tavā kontrolē, ar lietotājiem, kas piesakās, izmantojot savus esošos Plex kontus un pieslēdzas saviem Plex serveriem. Izvēles baltā saraksta atbalsts ierobežo tavu instanci draugiem, ģimenei vai konkrēta Plex servera lietotājiem.
SyncLounge galvenās iespējas
Reāllaika atskaņošanas sinhronizācija
Atskaņošanas, pauzes, meklēšanas un skaļuma darbības sinhronizējas starp visiem dalībniekiem milisekundēs, lai visi telpā esošie paliktu sinhronizēti.
Iebūvēta grupas tērzēšana
Katrā telpā ir integrēta tērzēšanas sānjosla, lai skatītāji varētu reaģēt un diskutēt, neatstājot atskaņotāju.
Daudzserveru atbalsts
Katrs skatītājs straumē no sava Plex servera, tāpēc resursdatoram nav jādalās ar bibliotēkas piekļuvi vai jātērē augšupielādes joslas platums.
Plex vienotā pieteikšanās
Lietotāji autentificējas ar saviem esošajiem Plex kontiem — nav nepieciešama atsevišķa reģistrācija, nav jāatceras papildu parole.
Izvēles piekļuves baltais saraksts
AUTH_LIST mainīgais ierobežo piekļuvi konkrētiem Plex lietotājvārdiem, e-pastiem vai servera mašīnas ID privātām izvietošanām.
Kāpēc izmantot SyncLounge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.