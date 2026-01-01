Izvietot Strapi ar viena klikšķa instalāciju.
Vadošā atvērtā koda bezgalvas CMS, kas automātiski ģenerē REST un GraphQL API no taviem satura modeļiem ar pielāgojamu administrēšanas paneli.
Izvēlies Strapi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Strapi
Strapi ir pasaulē populārākā atvērtā koda bezgalvas CMS, kurai uzticas vairāk nekā 800 000 izstrādātāju. Tā nodrošina pilnībā pielāgojamu satura pārvaldības aizmugursistēmu ar intuitīvu vilkšanas un nomešanas administratora paneli, automātiski ģenerētām REST un GraphQL API un bagātīgu spraudņu ekosistēmu. Atšķirībā no tradicionālajām CMS, kas saturu saista ar fiksētu priekšgalsistēmu, Strapi piegādā saturu jebkuram kanālam — mājaslapām, mobilajām lietotnēm, IoT ierīcēm — izmantojot standarta API.
Pašmitināšana Strapi uz tava VPS novērš maksu par lietotāju un API ātruma ierobežojumus, ko uzliek pārvaldītie CMS pakalpojumu sniedzēji, vienlaikus dodot tev pilnīgu kontroli pār tava satura arhitektūru, datu glabāšanu un spraudņu konfigurāciju. Šī veidne savieno Strapi ar PostgreSQL 16, lai nodrošinātu ražošanai gatavu uzticamību.
Strapi galvenās iespējas
Automātiski ģenerētas API
Strapi izveido REST un GraphQL galapunktus automātiski, kad tu definē satura tipus — nav nepieciešama manuāla API kodēšana.
"Velc un nomet" satura konstruktors
Veido sarežģītus satura modeļus vizuāli ar laukiem, komponentiem un dinamiskajām zonām, nepieskaroties koda bāzei.
Lomu piekļuves kontrole
Definē detalizētas atļaujas katram satura tipam un lietotāja lomai, lai redaktori, vadītāji un API patērētāji piekļūtu tikai tam, kam viņiem vajadzētu.
Mediju bibliotēka
Augšupielādē, organizē un optimizē attēlus un failus centralizētā multivides bibliotēkā ar automātisku attēlu izmēru maiņu un formāta konvertēšanu.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Strapi ar tirgus laukuma spraudņiem autentifikācijai, SEO, e-pastam, meklēšanai un citam — vai izveido pielāgotus spraudņus savām vajadzībām.
Daudzvalodu saturs
Pārvaldi saturu vairākās valodās ar iebūvētu i18n atbalstu, publicējot katru lokalizāciju neatkarīgi, lai atbalstītu globālu auditoriju.
Kāpēc izmantot Strapi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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