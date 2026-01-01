Uzstādīt WatchState ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts sinhronizācijas dzinējs, kas uztur skatīšanās vēsturi saskaņotu visās Plex, Jellyfin un Emby aizmugursistēmās.
Izvēlies WatchState VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WatchState
WatchState ir atvērtā koda rīks, kas izveidots mājsaimniecībām, kurās darbojas vairāk nekā viens mediju serveris. Tā vietā, lai paļautos uz Trakt vai citiem trešo pušu pakalpojumiem, tas tieši sazinās ar Plex, Jellyfin un Emby API, lai saglabātu atskaņošanas statusus, atsākšanas pozīcijas un skatīšanās vēsturi konsekventus visās pievienotajās aizmugursistēmās.
WatchState pašmitināšana savā VPS saglabā konta žetonus, skatīšanās datus un tīmekļa āķu (webhook) datplūsmu pilnībā tavā kontrolē. Konteiners nodrošina tīmekļa lietotāja saskarni (web UI) aizmugursistēmu pievienošanai, atbalsta daudz-pret-daudz vai vienvirziena sinhronizāciju un apvieno plānotās importēšanas ar reāllaika tīmekļa āķu notikumiem, lai izmaiņas izplatītos dažu sekunžu laikā.
WatchState galvenās iespējas
Vairāku aizmugursistēmu sinhronizācija
Sinhronizēt skatīšanās statusu daudz-pret-daudz vai vienvirziena starp Plex, Jellyfin un Emby serveriem no viena vadības paneļa.
Webhook-vadīti atjauninājumi
Saņem atskaņošanas, pauzes un skroblēšanas notikumus tieši no katras aizmugursistēmas, lai skatīšanās vēsture izplatītos dažu sekunžu laikā, nevis gaidot skenēšanu.
Daudzlietotāju identitātes
Savienot vairākus lietotājus dažādos serveros ar kopīgām identitātēm un uzturēt katru ģimenes locekli sinhronizētu, nesajaucot vēstures.
Pārnēsājamas rezerves kopijas
Eksportēt katras aizmugursistēmas pilnu darbības stāvokli pārnesamā formātā, ko tu vari atjaunot vēlāk vai migrēt uz citu serveri.
Bibliotēkas paritātes pārbaudes
Atklāj nesakrītošus, neatbilstošus vai novecojušus ierakstus un parādi atšķirības starp aizmugursistēmām, lai tu varētu labot metadatus, pirms tie izraisa sinhronizācijas konfliktus.
Ceļa saskaņošana
Saskaņo vienumus pēc kopīgiem multivides ceļiem, ja trūkst vai ir neuzticami ārējie ID, ideāli piemērots bibliotēkām, kas izvietotas vairākās aizmugursistēmās.
Kāpēc izmantot WatchState pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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