Izvietot Colanode ar viena klikšķa instalāciju.
Lokāli pirmā atvērtā koda alternatīva Slack un Notion, apvienojot tērzēšanu, lapas un datubāzes vienā darba telpā.
Izvēlies Colanode VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Colanode
Colanode ir universāla atvērtā koda sadarbības darba telpa, kas veidota ap lokālu arhitektūru. Tā apvieno reāllaika komandas tērzēšanu, bagātināta teksta lapas un wiki, pielāgojamas datubāzes ar tabulu, kanban un kalendāra skatiem, kā arī failu pārvaldību — aptverot to pašu, ko Slack un Notion, vienā rīkā, ko tu pilnībā kontrolē.
Katra izmaiņa vispirms tiek saglabāta lokālā SQLite datubāzē un sinhronizēta ar serveri fonā, lai lietotne paliktu atsaucīga pie nestabiliem savienojumiem un turpinātu darboties bezsaistē. Vienlaicīgas lapu un datubāzes ierakstu rediģēšanas tiek apvienotas ar CRDT, ko nodrošina Yjs, novēršot konfliktus, kad komandas biedri rediģē vienlaicīgi. Pašmitināšana saglabā katru ziņojumu, dokumentu un failu tavā īpašumā esošajā infrastruktūrā bez maksas par katru lietotāju.
Colanode galvenās iespējas
Vispirms lokālā sinhronizācija
Izmaiņas vispirms tiek ierakstītas vietējā SQLite datubāzē un sinhronizētas fonā, lai lietotne darbotos ātri bezsaistē un automātiski atjaunotos, kad serveris atjauno savienojumu.
Reāllaika komandas tērzēšana
Pastāvīgi kanāli un tiešās ziņas uztur komandas sarunas sakārtotas līdzās taviem dokumentiem un projektu datiem vienā darbvietā.
Bagātināta teksta lapas
Bloku redaktors dokumentiem, vikipēdijām un piezīmēm — līdzīgi kā Notion — ar iegultiem elementiem, koda blokiem un ligzdotām lapu hierarhijām strukturētām zināšanām.
Pielāgotas datubāzes
Strukturē informāciju ar pielāgotiem laukiem un pārslēdzies starp tabulas, kanban un kalendāra skatiem, aizstājot nepieciešamību pēc atsevišķa projektu izsekotāja vai izklājlapu rīka.
Bezkonflikta rediģēšana
CRDTs, ko darbina Yjs, ļauj vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu lapu vai ierakstu, nepārrakstot izmaiņas vai neprasot manuālu konfliktu risināšanu.
Kāpēc izmantot Colanode pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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