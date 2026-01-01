Izvietot LinkAce ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts grāmatzīmju arhīvs ar automatizētu saišu uzraudzību, pilna teksta meklēšanu un pilnīgu REST API.
Izvēlies LinkAce VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LinkAce
LinkAce ir atvērtā koda grāmatzīmju arhīvs, kas paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas ilgtermiņā organizēti glabāt katru savākto saiti. Tas automātiski tver virsrakstus un aprakstus, uzrauga saglabātos URL, lai noteiktu bojātus vai pārvietotus mērķus, un var nodot lapas Internet Archive, lai svarīgi avoti paliktu sasniedzami pat tad, ja sākotnējā vietne pazūd.
Pašmitinot LinkAce savā VPS, tava lasīšanas vēsture, pētījumi un koplietotie saraksti tiek pasargāti no trešo pušu izsekotājiem un patentētiem grāmatzīmju pakalpojumiem. Iekļautā MariaDB datubāze un Redis kešatmiņa nodrošina ātru, privātu zināšanu bāzi, kas tev pilnībā pieder, ar pārlūkprogrammas grāmatzīmju rīkiem, RSS plūsmām un pilnu REST API integrācijām.
LinkAce galvenās iespējas
Automatizēta saišu uzraudzība
Regulāras pārbaudes atzīmē bojātas vai pārvietotas saites, lai tavs arhīvs laika gaitā klusi nesabojātos.
Internet Archive dublējums
Nosūtīt saglabātās URL adreses uz Wayback Machine automātiski un saglabāt lasāmas kopijas pazūdošām lapām.
Saraksti, biržas un meklēšana
Sakārto grāmatzīmes ar ligzdotajiem sarakstiem un tagiem, tad ātri atrodi jebko, izmantojot izvērstu filtrētu meklēšanu.
Pilns REST API
Integrē LinkAce ar pārlūkprogrammas paplašinājumiem, mobilajiem klientiem, Zapier un pielāgotiem skriptiem, izmantojot pilnībā dokumentētu API.
Publiskas un privātas saites
Atzīmē katru grāmatzīmi kā privātu, iekšēju vai publisku un kopīgo atlasītās kolekcijas, izmantojot īpašas RSS plūsmas.
HTML imports un eksports
Importē esošās pārlūkprogrammas grāmatzīmes vai eksportē savu pilno arhīvu jebkurā laikā bez piegādātāja piesaistes.
Kāpēc izmantot LinkAce pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.