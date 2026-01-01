Izvietot Warracker ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta garantijas pārvaldības sistēma produktu garantiju, kvīšu un pretenziju uzskaitei vienuviet.
Izvēlies Warracker VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Warracker
Warracker ir atvērtā koda garantijas izsekošanas lietojumprogramma, kas centralizē visas tavas produktu garantijas, pirkuma dokumentus un pretenziju vēstures vienā paša mitinātā informācijas panelī. Tā vietā, lai meklētu e-pasta sarakstēs, dokumentu skapjos vai izklājlapās, tu iegūsti meklējamu datubāzi ar derīguma termiņa brīdinājumiem, dokumentu glabāšanu un vairāku lietotāju piekļuvi komandām un mājsaimniecībām.
Warracker paša mitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavi pirkuma čeki, rēķinu skenējumi un produktu sērijas numuri paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Ar proaktīviem e-pasta un push paziņojumiem, izmantojot Apprise, tu saņem iepriekšējus brīdinājumus pirms garantiju termiņa beigām, lai tu varētu rīkoties, kamēr segums joprojām ir spēkā.
Warracker galvenās iespējas
Brīdinājumi par garantijas termiņa beigām
Saņem e-pasta un push paziņojumus, izmantojot vairāk nekā 100 pakalpojumus, tostarp Telegram, Slack un Discord, pirms garantijas termiņa beigām.
Dokumentu glabāšana
Augšupielādē un pievieno kvītis, rēķinus un rokasgrāmatas tieši katram garantijas ierakstam, lai tos varētu nekavējoties izgūt, kad nepieciešams.
Pieteikumu dzīves cikla izsekošana
Pārvaldi garantijas pieteikumus no sākuma līdz beigām ar statusa atjauninājumiem un pilnīgu pārredzamību visā pieteikumu procesā.
Paplašināta meklēšana un filtrēšana
Atrodi jebkuru garantiju uzreiz pēc produkta nosaukuma, sērijas numura, piegādātāja vai pielāgotām atzīmēm visā tavā katalogā.
Daudzlietotāju piekļuve
Kopīgo garantijas ierakstus komandā vai mājsaimniecībā ar uz lomām balstītām atļaujām un administratora pārvaldības kontrolēm.
CSV imports un eksports
Migrē esošos garantijas ierakstus no izklājlapām, izmantojot CSV importu, un eksportē savus datus jebkurā laikā pilnīgai pārnesamībai.
Kāpēc izmantot Warracker pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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