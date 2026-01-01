Izvietot PrivateGPT ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts RAG dzinējs, kas ļauj tev tērzēt ar taviem privātajiem dokumentiem, izmantojot lokālos LLM — dati neiziet no tava servera.
Izvēlies PrivateGPT VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PrivateGPT
PrivateGPT ir atvērtā koda RAG (Retrieval-Augmented Generation) platforma tavu dokumentu vaicāšanai, izmantojot lokālus lielos valodu modeļus. Augšupielādē failus un uzdod jautājumus par tiem — sistēma izgūst visatbilstošākās rindkopas un izmanto lokālu LLM, lai ģenerētu precīzas, citētas atbildes, nesūtot nekādus datus uz ārējiem API vai mākoņpakalpojumiem.
Šī izvietošana izmanto Ollama, lai veiktu secinājumus pilnībā uz CPU, padarot to praktisku uz jebkura VPS bez GPU. Pirmajā palaišanas reizē Ollama automātiski lejupielādē Llama 3.1 8B un teksta iegulšanas modeli — nav nepieciešams HuggingFace konts vai API atslēga. Nākamās palaišanas ir ātras. Pašmitināšana saglabā tavus dokumentus, vaicājumus un sarunu vēsturi infrastruktūrā, ko tu pilnībā kontrolē.
PrivateGPT galvenās iespējas
100% privāta pēc noklusējuma
Visa secināšana tiek veikta lokāli, izmantojot Ollama — dokumenti, vaicājumi un atbildes nekad nesaskaras ar ārējām API vai mākoņpakalpojumiem.
Dokumentu ievade
Augšupielādē PDF failus, teksta failus, izklājlapas un citus; sistēma tos sadala gabalos un iegulst lokālā vektoru krātuvē semantiskai izguvei.
RAG darbinātas atbildes
Katrā atbildē vispirms tiek atrasti visatbilstošākie dokumentu fragmenti, pamatojot atbildes tavā faktiskajā saturā, nevis izdomātās zināšanās.
Vairāki vaicājumu režīmi
Pārslēdzies starp RAG tērzēšanu, pilna dokumenta meklēšanu, vienkāršu LLM tērzēšanu un kopsavilkumu no vienas un tās pašas saskarnes, neko nepārkonfigurējot.
Inferencēšana bez GPU
Darbojas pilnībā uz CPU, izmantojot Ollama — nav nepieciešama GPU vai CUDA, padarot to izvietojamu uz jebkura standarta VPS plāna.
Iebūvēta tīmekļa lietotāja saskarne
Gradio saskarne dokumentu augšupielādei, jautājumu uzdošanai un apstrādāto failu pārvaldībai — nav jāinstalē atsevišķa priekšgala saskarne.
Kāpēc izmantot PrivateGPT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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