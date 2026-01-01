Izvietot Kutt ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīgs atvērtā koda URL saīsinātājs ar pielāgotiem domēniem, klikšķu analīzi un pilnu REST API.
Izvēlies Kutt VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kutt
Kutt ir pašmitināts URL saīsinātājs, kas dod tev pilnīgu kontroli pār tavām īsajām saitēm, analītikas datiem un lietotāju piekļuvi. Izveido zīmola īsās URL adreses savā domēnā, izseko klikšķu statistiku katrai saitei un pārvaldi visu, izmantojot tīru administrēšanas saskarni — nesūtot datus komerciāliem pakalpojumiem, piemēram, Bitly vai TinyURL.
Papildus pamata saīsināšanai Kutt ļauj tev aizsargāt saites ar parolēm, iestatīt automātiskus derīguma termiņus un pārvaldīt reģistrētus lietotājus. Pilnīgs REST API un pārlūkprogrammas paplašinājumi pārlūkiem Chrome un Firefox atvieglo saišu izveides integrēšanu esošajās darbplūsmās. Pašmitināšana nozīmē, ka tavi saišu dati paliek privāti un tu nemaksā par klikšķu maksām.
Kutt galvenās iespējas
Personalizēta domēna atbalsts
Piedāvā īsās saites no sava zīmola domēna, lai katra URL adrese, ko tu kopīgo, nostiprinātu tavu identitāti, nevis trešās puses pakalpojumu.
Analītika katrai saitei
Sekojiet līdzi klikšķu skaitam, novirzītājiem, valstīm un ierīcēm katrai saīsinātajai saitei, lai novērtētu sasniedzamību un kampaņas veiktspēju.
Ar paroli aizsargātas saites
Pievieno izvēles paroli jebkurai saitei, lai tikai cilvēki ar paroli varētu sasniegt galamērķa URL.
Saites termiņa beigas
Iestati automātisku derīguma termiņu jebkurai saitei, un tā pārstās darboties bez manuālas iejaukšanās — noderīgi laika ziņā ierobežotām kampaņām.
REST API
Izveido, pārvaldi un dzēs saites programmatiski, izmantojot pilnvērtīgu API, padarot vieglu Kutt integrēšanu tavās lietotnēs un darbplūsmās.
Lietotāju pārvaldība
Administrēšanas panelis ļauj tev pārvaldīt reģistrētos lietotājus un visas saites visā sistēmā, reģistrācija un anonīma piekļuve pēc noklusējuma ir atspējota.
Kāpēc izmantot Kutt pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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