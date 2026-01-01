Deploy SiYuan in one click installation.
Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.
Izvēlies SiYuan VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SiYuan
SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system — making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.
Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.
SiYuan galvenās iespējas
Block-Level Editing
Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.
Two-Way Linking
Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.
Spaced Repetition
Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.
SQL Query Embedding
Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.
Plugin Marketplace
Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.
Kāpēc izmantot SiYuan pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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