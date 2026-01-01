Instalēt Polaris ar vienu klikšķi.
Viegls, ar Rust darbināms mūzikas straumēšanas serveris, kas tavu personīgo kolekciju nodrošina katrā ierīcē, kas tev pieder.
Izvēlies Polaris VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Polaris
Polaris ir atvērtā koda mūzikas straumēšanas serveris, kas rakstīts Rust valodā un izveidots, lai padarītu personīgo mūzikas bibliotēku pieejamu no jebkuras pārlūkprogrammas vai mobilās ierīces ar minimālu aparatūru. Rust kodols nodrošina pietiekami zemu atmiņas un CPU noslodzi, lai ērti darbotos uz sākuma līmeņa VPS plāniem, vienlaikus ērti indeksējot bibliotēkas ar desmitiem tūkstošu ierakstu FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV un AIFF formātos.
Polaris pašmitināšana saglabā katru albumu, ripoto failu un Bandcamp lejupielādi tavā kontrolē, bez ikmēneša maksas, bez katalogu maiņas un bez klausīšanās datu pārdošanas trešajām pusēm. Pirmā persona, kas atver tīmekļa lietotāja saskarni, pabeidz īsu iestatīšanas vedni, kas savieno bibliotēkas ceļu ar administratora kontu, lai sākotnējie akreditācijas dati nekad neparādītos žurnālos vai izvietošanas veidnē.
Polaris galvenās iespējas
Rust veiktspēja
Vietējā Rust implementācija uztur zemu atmiņas un CPU patēriņu, un tādējādi liela bibliotēka plūstoši straumē pat uz mazākajiem VPS plāniem.
Bezzudumu formāta atbalsts
Straumē FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV un AIFF oriģinālā kvalitātē bez piespiedu atkārtotas tavu oriģinālu kodēšanas.
Pirmreizējās iestatīšanas vednis
Vadīta sagaidīšanas plūsma savieno tavu mūzikas mapi ar administratora kontu pirmajā ielādēšanas reizē, bez cieti kodētiem noklusējuma akreditācijas datiem attēlā.
Daudzlietotāju atskaņošanas saraksti
Katrs mājsaimniecības loceklis iegūst savu kontu, atskaņošanas sarakstus un klausīšanās vēsturi, nesajaucot bibliotēkas koplietojamā serverī.
Subsonic saderīgs API
Nodrošina Subsonic saderīgu API, lai desmitiem kopienas iOS, Android un galddatoru klientu varētu pieslēgties bez patentētas lietotnes.
Pārlūkprogrammas administrācija
Visa konfigurācija — lietotāji, montāžas punkti, DDNS, albumu vāku attēlu noteikumi — ir rediģējama no tīmekļa UI, neizmantojot piekļuvi konteineram.
Kāpēc izmantot Polaris pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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