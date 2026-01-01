Instalēt Matrix Conduit ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls, uz Rust balstīts Matrix mājas serveris drošai, federētai tērzēšanai ar minimālu resursu patēriņu.
Izvēlies Matrix Conduit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Matrix Conduit
Matrix Conduit ir vienkāršs, ātrs un uzticams Matrix mājas serveris, kas rakstīts Rust valodā. Izstrādāts kā viegla alternatīva Synapse, tas tiek piegādāts kā viens binārais fails ar iebūvētu RocksDB datubāzi, novēršot vajadzību pēc PostgreSQL vai citiem ārējiem pakalpojumiem un ievērojami samazinot resursu patēriņu, kas nepieciešams, lai palaistu savu tērzēšanas serveri.
Pašmitināšana Conduit uz VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz ziņojumu vēsturi, multivides failiem un šifrēšanas atslēgām, vienlaikus joprojām federējoties ar globālo Matrix tīklu. Gala-līdz-galam šifrēšana ir iespējota pēc noklusējuma, un jebkurš standarta Matrix klients, piemēram, Element, FluffyChat vai Cinny, savienojas uzreiz, lai tava kopiena turpinātu izmantot rīkus, ko tā jau pazīst.
Matrix Conduit galvenās iespējas
Viegls nospiedums
Viens Rust binārais fails ar iegultu RocksDB datu krātuvi ērti darbojas uz maziem VPS plāniem, kur Synapse saskartos ar grūtībām.
End-to-end šifrēšana
Privātie čati un tiešās ziņas pēc noklusējuma ir šifrēti, lai ziņu saturs paliktu nelasāms nevienam citam, izņemot to saņēmējus.
Matrix federācija
Sazinies ar lietotājiem jebkurā citā Matrix mājas serverī visā pasaulē, izmantojot atvērto Matrix protokolu un federācijas tīklu.
Nav ārējās datubāzes
Glabā visus datus iegultā RocksDB instancē, novēršot PostgreSQL iestatīšanas, optimizēšanas un dublēšanas sarežģītību.
Atbalstīti standarta klienti
Darbojas ar Element, FluffyChat, Cinny, Nheko un katru citu klientu, kas izmanto Matrix klienta-servera API.
Reģistrācijas marķiera kontrole
Ierobežo jaunu kontu izveidi ar kopīgu slepeno atslēgu, lai tikai tie, kurus tu uzaicini, varētu reģistrēties tavā serverī.
Kāpēc izmantot Matrix Conduit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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