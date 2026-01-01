Izvietot Mājas galeriju ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta pārlūkprogrammas fotoattēlu un video galerija ar līdzīgu attēlu meklēšanu, sejas atpazīšanu un ģeogrāfisko datu meklēšanu.
Izvēlies Home Gallery VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Home Gallery
Home Gallery ir atvērtā koda, paša mitināta tīmekļa galerija personīgajiem foto un video arhīviem. Tā indeksē tavus multivides failus diskā, iegūst EXIF metadatus, ģenerē vairāku izšķirtspēju priekšskatījumus un nodrošina ātru pārlūkošanas pieredzi ar bezgalīgu ritināšanu, kas vienlīdz labi darbojas tālrunī, planšetdatorā vai galddatorā — neaugšupielādējot neko trešās puses mākoņpakalpojumā.
Kas to atšķir, ir saturu apzinoša atklāšana. Home Gallery izmanto TensorFlow modeļus, lai iegultu katru fotoattēlu līdzīgu attēlu meklēšanai, veic sejas noteikšanu, lai tu varētu pārlūkot pēc personas, un reversi ģeokodē GPS koordinātas lasāmos vietu nosaukumos. Oriģinālie faili paliek neskarti, un tos pat var pārvietot bezsaistē, tiklīdz ir izveidoti priekšskatījumi, padarot to labi piemērotu ilgtermiņa arhīviem, kas aptver vairākus diskus.
Home Gallery galvenās iespējas
Līdzīgu attēlu meklēšana
Izvēlies jebkuru fotoattēlu un atklāj vizuāli līdzīgus kadrus visā arhīvā — atrodi katru saulrieta, pludmales vai mājdzīvnieka attēlu bez manuālas atzīmēšanas.
Sejas noteikšana
Sejas tiek automātiski noteiktas un grupētas, tāpēc visu viena cilvēka fotoattēlu pārlūkošana ir veicama ar vienu klikšķi, nevis laikietilpīga atzīmju pārbaude.
Ģeo reversā meklēšana
GPS koordinātas EXIF datos tiek pārvērstas par valstu, pilsētu un vietu nosaukumiem, lai galerija kļūtu par meklējamu karti, kas parāda katras fotogrāfijas uzņemšanas vietu.
Izteiksmīga vaicājumu valoda
Filtrē bibliotēku, izmantojot operatorus "un", "vai" un "ne", pēc tagiem, datumiem, vietām, sejām un kameras metadatiem, lai izveidotu precīzus saglabātos skatus.
Bezsaistes avota atbalsts
Pēc priekšskatījumu izvilkšanas oriģinālais disks var palikt bezsaistē — ideāli piemērots arhīviem, kas izvietoti ārējos diskos un ne vienmēr ir pievienoti.
PWA mobilā galerija
Instalējama progresīvā tīmekļa lietotne nodrošina lietotnei līdzīgu pārlūkošanas pieredzi tālruņos un planšetdatoros bez vietējas instalēšanas vai lietotņu veikala.
Kāpēc izmantot Home Gallery pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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