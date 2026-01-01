Izvietot Quickwit ar viena klikšķa instalāciju.
Mākoņdatošanas meklētājprogramma novērojamībai — atvērtā koda alternatīva Datadog, Elasticsearch, Loki un Tempo.
Izvēlies Quickwit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Quickwit
Quickwit ir atvērtā koda izplatīta meklētājprogramma, kas rakstīta Rust valodā un īpaši izstrādāta žurnālu pārvaldībai, izplatītai izsekošanai un novērojamības darba slodzēm jebkurā mērogā. Tā atdala aprēķinus no krātuves, indeksējot datus tieši objektu krātuvē, lai komandas varētu saglabāt mēnešiem vai gadiem ilgu telemetriju tiešsaistē par daļu no tradicionālo žurnālu sistēmu izmaksām.
Pašmitināšana Quickwit savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu novērojamības cauruļvadu, vietējo OpenTelemetry un Jaeger saderību, un Grafana datu avotu — bez maksas par katru resursdatoru, saglabāšanas ierobežojumiem vai piegādātāja piesaistes, kas saistīta ar SaaS novērojamības platformām.
Quickwit galvenās iespējas
OpenTelemetry vietējais
Ievadi žurnālus un izsekošanas datus tieši, izmantojot OTLP gRPC un HTTP, bez sānu konteineriem vai shēmas kartēšanas, un pēc tam vaicā tos dažu sekunžu laikā.
Jaeger saderīgs
Integrētais Jaeger gRPC API ļauj esošajiem Jaeger UI un klientiem vaicāt Quickwit nodrošinātus izsekošanas datus bez lietojumprogrammas izmaiņām.
Zemsekundes meklēšana
Tantivy darbināta indeksēšana nodrošina pilna teksta un strukturētus vaicājumus vairāk nekā terabaitiem žurnālu un diapazonu ar zemas aizkaves atbildēm.
Objektu krātuves aizmugursistēma
Indeksē datus tieši S3 saderīgā krātuvē, lai datu saglabāšana būtu lēta un elastīga — saglabā telemetrijas datus mēnešiem ilgi bez dārgiem SSD diskiem.
Grafana datu avots
Oficiālais Grafana spraudnis pārvērš Quickwit par pirmklasīgu žurnālu un izsekošanas avotu līdzās Prometheus un Loki informācijas paneļiem.
Bezshēmas datu uzņemšana
Dinamiskā kartēšana ļauj tev importēt pusstrukturētu JSON, iepriekš nedefinējot shēmu, ar izvēles stingrām shēmām, kad tās ir nepieciešamas.
Kāpēc izmantot Quickwit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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