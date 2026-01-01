Uzstādīt Mastodon ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta, federēta mikroblogošanas platforma, kas savienojas ar globālu neatkarīgi pārvaldītu serveru tīklu.
Izvēlies Mastodon VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mastodon
Mastodon ir vadošais atvērtā koda federatīvais sociālais tīkls — lielākais projekts ActivityPub fediversā, ar tūkstošiem neatkarīgi pārvaldītu instanču un desmitiem miljonu lietotāju visā pasaulē. Tas izskatās un darbojas kā pazīstama mikroblogu platforma, taču katrs serveris pieder, tiek moderēts un pārvaldīts no cita īpašnieka, un lietotāji jebkurā serverī var sekot un sazināties ar lietotājiem jebkurā citā serverī.
Pārvaldot savu Mastodon instanci uz VPS, tu iegūsti pastāvīgas mājas fediversā — tādas, kuras tu pilnībā kontrolē. Tu nosaki noteikumus, izvēlies, kas var reģistrēties, lem, kurš federējas ar ko, un tev pieder dati, bez reklāmām, bez algoritmiskas laika joslas un bez trešās puses platformas, kas rīt var mainīt noteikumus.
Mastodon galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Atbalsta W3C ActivityPub standartu, tādējādi tava instance sadarbojas ar katru citu Mastodon serveri, Pleroma, Misskey un plašāko fediversu.
Hronoloģiskā laika skala
Ziņas parādās tādā secībā, kādā tās tika nosūtītas — bez algoritmiska ranžējuma, bez ieteiktām reklāmām, bez pārkārtotas plūsmas, kas sacenšas par iesaisti.
Servera līmeņa moderācija
Īpašnieka noteikti kopienas noteikumi, satura brīdinājumi un instances līmeņa bloķēšana ļauj tev veidot kopienu ar vēlamo toni.
Bagātīgs ziņu veidotājs
Līdz 500 rakstzīmēm vienā ierakstā (konfigurējams), aptaujas, mediju pielikumi, satura brīdinājumi, alternatīvais teksts un pielāgojama redzamība katram ierakstam.
Atvērtā API un klienti
Nobriedušas REST un straumēšanas API darbina plašu mobilo un galddatoru klientu ekosistēmu, tostarp oficiālās Mastodon lietotnes iOS un Android ierīcēm.
Kāpēc izmantot Mastodon pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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