Izvietot Vault ar viena klikšķa instalāciju.
Nozares standarta slepeno datu pārvaldības platforma jutīgu akreditācijas datu un sertifikātu drošai glabāšanai, piekļuvei un rotācijai.
Izvēlies Vault VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vault
HashiCorp Vault ir uz identitāti balstīta slepenu datu pārvaldības platforma, kas centralizē kontroli pār sensitīviem datiem — API (Aplikāciju programmēšanas saskarnes) atslēgām, datubāzu parolēm, sertifikātiem un pilnvarām — visā tavā infrastruktūrā. Tā vietā, lai izkliedētu akreditācijas datus konfigurācijas failos un vides mainīgajos, Vault nodrošina vienu uzticamu avotu ar pilnīgu katra piekļuves notikuma audita žurnālu.
Vault atbalsta dinamiskus slepenos datus, kas tiek ģenerēti pēc pieprasījuma un automātiski atsaukti pēc lietošanas, ievērojami samazinot noplūdušu vai ilgstoši izmantotu akreditācijas datu radīto risku. Pašmitināts Vault uz VPS (Virtuālā privātā servera) saglabā tavu slepeno datu infrastruktūru pilnībā tavā kontrolē — nevienam mākoņpakalpojumu sniedzējam nav piekļuves tavām atslēgām, audita pēdām vai lietojumprogrammām, ko tās aizsargā.
Vault galvenās iespējas
Dinamiskie noslēpumi
Ģenerē īslaicīgus akreditācijas datus datubāzēm un mākoņpakalpojumiem pēc pieprasījuma — automātiski atsaukti pēc konfigurējama TTL, novēršot risku, ko rada ilgstoši noplūduši noslēpumi.
Šifrēšana kā pakalpojums
Šifrēt un atšifrēt lietojumprogrammas datus, izmantojot Vault API, tieši nepārvaldot kriptogrāfiskās atslēgas, tādējādi saglabājot sensitīvus datus aizsargātus, nemainot tavu krātuves slāni.
Pilnīga audita reģistrēšana
Katrs slepenais lasījums, ieraksts un dzēšana tiek reģistrēts ar pilnu identitātes un laika zīmoga informāciju, nodrošinot nemaināmu ierakstu atbilstības auditiem un incidentu izmeklēšanai.
Vairākas autentifikācijas metodes
Autentificējies, izmantojot pilnvaras, AppRole, GitHub, AWS IAM vai Kubernetes pakalpojumu kontus, integrējot Vault savās esošajās identitātes un izvietošanas plūsmās.
Noslēpumu nomāšana un TTLs
Slepenie dati tiek izsniegti ar derīguma termiņa vērtībām un tos var programmatiski atjaunot vai atsaukt, nodrošinot tev detalizētu dzīves cikla kontroli pār katru akreditācijas datu kopu, ko pārvalda Vault.
Kāpēc izmantot Vault pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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