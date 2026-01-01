Izvietot Open Dronelog ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts analizators DJI un Litchi dronu lidojumu žurnāliem ar 3D kartēm, telemetrijas diagrammām un izdrukājamiem lidojumu pārskatiem.
Izvēlies Open Dronelog VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Dronelog
Open Dronelog ir atvērtā koda dronu lidojumu žurnālu analizators, kas importē DJI, Litchi un Airdata eksportus vietējā DuckDB datubāzē un parāda tos interaktīvā tīmekļa informācijas panelī. Atšķirībā no mākoņpakalpojumiem, kas bloķē tavu lidojumu vēsturi aiz abonementiem vai augšupielādes ierobežojumiem, katrs lidojums, akumulatora sērijas numurs un telemetrijas paraugs paliek tavā serverī, un analīzes tiek veiktas lokāli ar automātisku samazināšanu ļoti lielām datu kopām.
Pašmitināšana Open Dronelog tavā VPS pilnībā saglabā tavā kontrolē personīgi identificējamus lidojumu maršrutus, dronu sērijas numurus un akumulatoru vēsturi. Tu vari automātiski sinhronizēt žurnālus no pievienotas mapes, ģenerēt izdrukājamus A4 formāta regulējošos ziņojumus iestādēm un koplietot vienu instanci visai dronu komandai bez maksas par katru pilotu.
Open Dronelog galvenās iespējas
Daudzformātu žurnālu imports
Importēt DJI .txt, Litchi CSV un Airdata eksportus ar automātisku vienību noteikšanu, viedu dublikātu novēršanu un papildu trešo pušu parsēšanas spraudņiem.
Interaktīvās lidojumu kartes
Atskaņot lidojumus 3D kartē ar izvēles Satelīta, Topogrāfijas vai OpenStreetMap slāņiem, mainīgu ātruma kontroli un tiešraides RC vadības sviru vizualizāciju.
Telemetrijas diagrammas
Sinhronizētas diagrammas ar vilkšanas tālummaiņu augstumam, ātrumam, akumulatora elementu spriegumam, stāvoklim, RC signālam, GPS un attālumam līdz mājām katram lidojumam.
Baterijas veselības uzraudzība
Akumulatora ciklu skaits, pilnas uzlādes jaudas vēsture un lietošanas minūšu tendences palīdz tev pamanīt nolietojumu, pirms akumulators sabojājas lidojuma laikā.
Drukājami lidojumu pārskati
Ģenerēt konfigurējamas A4 HTML atskaites ar atlasāmām lauku grupām, laika apstākļu datiem un grupēšanu pa dienām, kuras var tieši izdrukāt PDF formātā iestādēm.
Lokālā pirmā glabātuve
Visi lidojumi atrodas lokālā DuckDB datubāzē ar CSV, JSON, GPX un KML eksportu, kā arī pilnu dublēšanu un atjaunošanu — nav nepieciešama augšupielāde mākonī.
Kāpēc izmantot Open Dronelog pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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