Uzstādīt KitchenOwl ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts kopīgs iepirkumu saraksts, recepšu pārvaldnieks un ēdienreižu plānotājs, kas sinhronizē visu mājsaimniecību no jebkuras ierīces.
Izvēlies KitchenOwl VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar KitchenOwl
KitchenOwl ir atvērtā koda pašmitināta pārtikas preču saraksta, recepšu un ēdienreižu plānošanas lietotne mājsaimniecībām. Flask aizmugursistēma savienojas ar Flutter tīmekļa un mobilās lietotāja saskarni, lai iepirkumu saraksti, pieliekamā krājumi un saglabātās receptes tiktu sinhronizētas reāllaikā visās mājsaimniecības locekļu ierīcēs — tālruņos veikalā, planšetdatoros virtuvē, klēpjdatoros jebkur citur.
Pašmitinot KitchenOwl savā VPS, iepirkšanās paradumi, recepšu kolekcijas un mājsaimniecības rutīnas paliek jūsu kontrolētā infrastruktūrā, nevis bezmaksas SaaS pakalpojumā, kas monetizē patērētāju pirkumu datus. Viena konteinera izvietošana ietver SQLite zema resursu patēriņa lietošanai, atbalsta neierobežotu mājsaimniecību un recepšu skaitu, un integrējas ar mobilajām lietotnēm iOS un Android ierīcēs sarakstu rediģēšanai veikalā.
KitchenOwl galvenās iespējas
Koplietojami iepirkumu saraksti
Reāllaikā sinhronizēti iepirkumu saraksti starp tālruņiem, planšetdatoriem un klēpjdatoriem, lai ikviens redzētu vienu un to pašu sarakstu, iepērkoties vai plānojot.
Receptes un ēdienreižu plānošana
Saglabā receptes (vai importē tās no URL adresēm), plāno ēdienreizes kalendārā un automātiski ģenerē iepirkumu sarakstu no atlasītajām receptēm.
Pieliekamā uzskaite
Seko līdzi precēm, kas jau ir pieejamas, lai ēdienreižu plānošana varētu tās atņemt no ģenerētā iepirkumu saraksta un izvairītos no dubultiem pirkumiem.
Vairākas mājsaimniecības
Pārvaldi atsevišķas mājsaimniecības vienā instancē, katru ar izolētiem sarakstiem, receptēm un dalībniekiem kopīgām mājām vai plašākai ģimenei.
iOS un Android lietotnes
Pirmās puses mobilās lietotnes pieslēdzas tavai pašu mitinātai instancei, lai nodrošinātu ātru sarakstu atjaunināšanu, iepirkšanos bezsaistē un preču ievadi ar svītrkodu palīdzību.
Gudri ieteikumi
Preču ieteikumi un ejām pielāgota kārtošana paātrina sarakstu veidošanu, apgūstot preces, ko tava mājsaimniecība mēdz pirkt kopā.
Kāpēc izmantot KitchenOwl pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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