Instalēt eXeLearning ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda autorēšanas rīks interaktīvu SCORM un HTML5 izglītības resursu veidošanai.
Izvēlies eXeLearning VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar eXeLearning
eXeLearning ir AGPL licencēta autorēšanas vide, ko izmanto pedagogi un mācību dizaineri, lai veidotu interaktīvu mācību saturu bez koda rakstīšanas. Ar Spānijas Izglītības ministrijas un reģionālo administrāciju tīkla atbalstu tā koncentrējas uz standartiem atbilstošu resursu ražošanu, kas darbojas jebkurā mācību vadības sistēmā (LMS).
eXeLearning pašmitināšana tavā virtuālajā privātajā serverī (VPS) saglabā kursu materiālus, studentiem paredzētos eksportus un autorēšanas akreditācijas datus pilnībā tavā infrastruktūrā. Komandas var sadarboties reāllaikā, publicēt eksportus Moodle vai jebkurā LMS un izvairīties no mākoņpakalpojumu autorēšanas pakalpojumu licencēšanas ierobežojumiem un datu atrašanās vietas problēmām.
eXeLearning galvenās iespējas
Interaktīvās iDevices
Ievietojamās komponentes viktorīnām, gadījumu izpētēm, multimedijiem un pārdomu aktivitātēm pārveido statisku saturu strukturētās interaktīvās nodarbībās.
SCORM un HTML5 eksports
Publicē kursus kā SCORM pakotnes, IMS saturu vai atsevišķas HTML5 vietnes, lai tās darbotos jebkurā LMS vai vienkāršā hostingā.
Reāllaika sadarbība
Vairāki autori var vienlaicīgi rediģēt vienu un to pašu projektu, izmantojot iebūvēto Yjs WebSocket sinhronizāciju, atspoguļojot mūsdienu dokumentu redaktoru darbplūsmu.
Moodle integrācija
Ievietojiet pabeigtos kursus tieši Moodle kā izvietošanai gatavas aktivitātes, novēršot manuālo augšupielādes soli starp autorēšanu un publicēšanu.
Daudzvalodu saskarne
Dzimtais atbalsts angļu, spāņu, katalāņu, basku, galisiešu, valensiešu un esperanto valodām padara to piemērotu reģionālajām un bilingvālajām izglītības programmām.
Atver pieejamus standartus
Ģenerētais saturs atbilst tīmekļa pieejamības vadlīnijām un atvērtajiem formātiem, nodrošinot, ka resursi paliek izmantojami un pārnesami turpmākajos gados.
Kāpēc izmantot eXeLearning pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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