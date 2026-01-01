Izvietot Tracearr ar viena klikšķa instalāciju.
Vienots straumēšanas uzraudzības panelis Plex, Jellyfin un Emby ar reāllaika analīzi un kontu koplietošanas noteikšanu.
Izvēlies Tracearr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tracearr
Tracearr ir atvērtā koda uzraudzības platforma, kas apvieno Plex, Jellyfin un Emby vienā informācijas panelī. Seko līdzi aktīvajām straumēm reāllaikā, pārskati pilnu sesiju vēsturi ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas datiem un iedziļinies bibliotēkas analītikā — tas viss, neizmantojot vairākus rīkus.
Atšķirībā no Tautulli vai Jellystat, Tracearr darbojas vienlaicīgi ar visiem trim galvenajiem mediju serveriem. Tā iebūvētais koplietošanas noteikšanas dzinējs izmanto sešus noteikumu veidus — tostarp neiespējamu ceļošanu un ierīces ātrumu — lai automātiski atzīmētu aizdomīgas konta darbības, aizsargājot tavu serveri no ļaunprātīgas izmantošanas.
Tracearr galvenās iespējas
Vairāku serveru informācijas panelis
Savieno Plex, Jellyfin un Emby vienā saskarnē un pārraugi visus serverus no viena skata.
Dalīšanās noteikšana
Sešu veidu noteikumi — tostarp neiespējami ceļojumi un vienlaicīgu straumju ierobežojumi — automātiski atzīmē un novērtē aizdomīgas konta darbības.
Straumes analītika
Redzi, kurš skatījās ko, kad un kurā ierīcē, ar kodeku sadalījumu, pārkodēšanas koeficientiem un joslas platuma izmantošanu katrā sesijā.
Bibliotēkas ieskati
Īpašas lapas kvalitatīvai izplatīšanai, krātuves ieguldījumu atdevei (IA), dublikātu noteikšanai un iesaistes rādītājiem visā tavā mediju kolekcijā.
Reāllaika brīdinājumi
Discord webhooks un pielāgoti paziņojumi aktivizējas nekavējoties, kad koplietošanas noteikumi aktivizējas vai lietotāju uzticamības rādītāji samazinās.
Datu imports
Migrēt esošo skatīšanās vēsturi no Tautulli vai Jellystat, lai tu sāktu ar pilnu kontekstu, nevis tukšu lapu.
Kāpēc izmantot Tracearr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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