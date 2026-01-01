Instalēt pretix ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda biļešu tirdzniecības platforma konferencēm, festivāliem, darbnīcām un jebkuram pasākumam ar fizisku vai digitālu biļeti.
Izvēlies pretix VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar pretix
pretix ir funkcijām bagāta atvērtā pirmkoda biļešu tirdzniecības platforma, kas izveidota īpaši pasākumu organizatoriem, kuri vēlas pārdot biļetes, nemaksājot komisijas maksu par katru biļeti komerciāliem pakalpojumiem, piemēram, Eventbrite vai Ticketmaster. Izstrādāta un uzturēta pretix GmbH Vācijā, tā nodrošina tūkstošiem pasākumu visā pasaulē — no mazām darbnīcām līdz lielām konferencēm un festivāliem — un ir izstrādāta, lai apstrādātu lielas slodzes biļešu tirdzniecības brīžus, nesabrukot.
Pašuzturot pretix savā VPS, apmeklētāju dati, maksājumu konfigurācija un ieņēmumi paliek tavā pilnīgā kontrolē. Tā vietā, lai atdotu procentu no katras biļetes trešās puses vārtejai, tu maksā fiksētu hostinga maksu — un tu saglabā pilnīgu atbilstību GDPR, saglabājot personas datus infrastruktūrā, ko tu pārvaldi.
pretix galvenās iespējas
Elastīga biļešu pārdošana
Pārdod maksas, bezmaksas un ziedojumu biļetes ar kvotām, kuponiem, sēdvietu izvēli un laika ierobežotu pieejamību vairākiem pasākumiem no viena veikala.
Iebūvēti maksājumi
Iebūvētās integrācijas ar Stripe, PayPal, SEPA, bankas pārskaitījumu un daudzām citām maksājumu vārtejām — nav nepieciešams trešo pušu spraudņu tirgus.
Sēdvietu plāni
Vizuāla interaktīva sēdvietu izvēle ar kategorijām, cenu diferenciāciju un pieejamām sēdvietām teātriem, zālēm un stadioniem.
Reģistrācija uz vietas
Mobilās un galddatoru skeneru lietotnes pārbauda QR kodētas biļetes pie ieejas, ieskaitot bezsaistes režīmu pasākumu norises vietām ar vāju savienojumu.
Daudzvalodu veikali
Piegādā lokalizētus biļešu veikalus vairāk nekā 30 valodās ar tulkotiem e-pastiem, biļešu izkārtojumiem un norēķinu plūsmām, gatavus lietošanai.
REST API & Webhooks
Integrē pretix ar CRM sistēmām, grāmatvedības sistēmām un nozīmīšu drukāšanu, izmantojot dokumentētu REST API un uz notikumiem balstītus tīmekļa āķus.
Kāpēc izmantot pretix pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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