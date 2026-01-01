Izvietot SmokePing ar viena klikšķa instalāciju.
Ilgstošs latentuma un pakešu zudumu uzraugs, kas vizualizē tīkla latentuma svārstības un sasniedzamību kā dūmakainus RRD grafikus.
Izvēlies SmokePing VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SmokePing
SmokePing ir nepārtraukts latentuma monitors, kas regulāros intervālos pārbauda mērķus un attēlo rezultātus kā dūmakainus RRD grafikus, kur krāsu josla ap mediānu vienā mirklī vizualizē svārstības un pakešu zudumus. To izveidojis Tobias Oetiker (MRTG un RRDtool autors), un tas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir bijis de facto tīkla sasniedzamības rīks interneta pakalpojumu sniedzējiem, hostinga pakalpojumu sniedzējiem un mājas laboratorijām.
SmokePing pašmitināšana tavā VPS nodrošina tev pastāvīgu skatu punktu, lai mērītu, kā fiksēta atrašanās vieta redz pārējo internetu — tas ir noderīgi interneta pakalpojumu sniedzēju problēmu diagnosticēšanai, tranzīta pakalpojumu sniedzēju salīdzināšanai, SLA atbilstības uzraudzībai attālām vietnēm un ilgtermiņa ierakstu uzturēšanai par to, cik sasniedzami ir tavi pakalpojumi. Izvietošana ietver pastāvīgus apjomus gan konfigurācijai, gan vēsturiskajai RRD datubāzei.
SmokePing galvenās iespējas
Dūmakaini RRD grafiki
Attēlot vidējo latentumu ar krāsainu joslu, kas vienā attēlā parāda dispersiju un pakešu zudumus, padarot džiteri un sprieguma kritumus nekavējoties redzamus.
Vairāku zondu veidi
Sajauc ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing un Curl zondes vienā instancē, lai kopīgi uzraudzītu tīkla ceļus un lietojumprogrammu sasniedzamību.
Hierarhiskie mērķi
Grupē mērķus kokveida struktūras sadaļās, lai informācijas paneļi paliktu salasāmi, kad tu uzraugi daudzus resursdatorus visos reģionos, vietnēs vai piegādātājos.
Robežvērtību brīdinājumi
Aktivizēt e-pasta vai skriptu brīdinājumus, kad mērķis ilgstošā laika posmā pārsniedz konfigurējamus zudumu vai latentuma sliekšņus.
Galvenās / pakārtotās zondes
Palaid papildu SmokePing mezglus kā vergu mezglus attālos novērošanas punktos un apkopo to rezultātus galvenajā UI daudzvietu uzraudzībai.
Ilgtermiņa saglabāšana
Round-robin RRD datubāzes uztur ikdienas, iknedēļas, ikmēneša un ikgadējos skatus ar nemainīgu diska lietojumu, ideāli piemērotas ilgstošu veiktspējas pasliktināšanās noteikšanai.
Kāpēc izmantot SmokePing pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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