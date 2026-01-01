Izvieto WhoDB ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls tīmekļa datubāzes pārlūks Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis un citiem.
Izvēlies WhoDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar WhoDB
WhoDB ir ātrs, viegls datubāzes pārvaldības rīks, kas ļauj tev izpētīt un veikt vaicājumus vairākās datubāzu sistēmās, izmantojot vienu tīmekļa saskarni. Tas atbalsta PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch un ClickHouse, padarot to par daudzpusīgu izvēli izstrādātājiem un administratoriem, kuri strādā ar dažādām datu sistēmām.
WhoDB koncentrējas uz vienkāršību un ātrumu: pieslēdzies savām datubāzēm tieši no lietotāja saskarnes, izpildi vaicājumus, pārlūko tabulas un pārbaudi datus — nav nepieciešama sarežģīta konfigurācija vai apjomīga klienta programmatūra. Pēc izvēles integrē AI modeļus, piemēram, OpenAI vai Ollama, lai ģenerētu vaicājumus no dabiskās valodas tieši saskarnē.
WhoDB galvenās iespējas
Vairāku datubāzu atbalsts
Pieslēdzies PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch un ClickHouse no viena vienota interfeisa.
AI palīdzēti vaicājumi
Izmanto OpenAI, Anthropic vai lokālu Ollama modeli, lai ģenerētu SQL un NoSQL vaicājumus no dabiskās valodas uzvednēm tieši redaktorā.
Tabulas pārlūkošana un rediģēšana
Pārlūko, filtrē, lapo un rediģē rindas starp tabulām un kolekcijām, padarot ikdienas datu pārbaudi un labojumus ātru un intuitīvu.
Vieglā izvietošana
Tiek piegādāts kā viens Docker konteiners bez ārējām atkarībām, tādēļ tas palaižas dažu sekunžu laikā un rada minimālu papildu slodzi tavam VPS.
Kāpēc izmantot WhoDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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