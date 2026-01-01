Izvietot Perplexica ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēta AI meklētājprogramma, kas apvieno interneta zināšanas ar vietējiem LLM un sniedz citētas atbildes, neizsekojot tavus vaicājumus.
Izvēlies Perplexica VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Perplexica
Perplexica ir atvērtā koda AI darbināts atbilžu dzinējs, kas pilnībā darbojas tavā paša aparatūrā. Tas meklē tīmeklī un sintezē precīzas atbildes ar norādītiem avotiem, atbalstot gan lokālos LLM, izmantojot Ollama, gan mākoņpakalpojumu sniedzējus, piemēram, OpenAI, Claude un Groq — lai tu varētu izvēlēties modeli, kas atbilst tavām privātuma un veiktspējas prasībām.
Pašmitināšana Perplexica uztur katru meklēšanas vaicājumu privātu tavā serverī. Atšķirībā no mākoņpakalpojumu AI meklēšanas produktiem, nav lietošanas izsekošanas, nav vaicājumu reģistrēšanas no trešo pušu puses un nav abonēšanas maksas — tikai ātras, citētas atbildes tavā pilnīgā kontrolē.
Perplexica galvenās iespējas
Citētas AI atbildes
Katrā atbildē ir iekļautas avota saites, lai tu varētu pārbaudīt informāciju un iedziļināties, neuzticoties akli AI ģenerētam saturam.
Vietējais LLM atbalsts
Savieno Ollama, lai darbinātu atvērtā koda modeļus pilnībā uz tavas aparatūras, bez datu nosūtīšanas uz ārējiem pakalpojumiem.
Vairāku nodrošinātāju elastība
Pārslēdzies starp OpenAI, Claude, Groq un citiem mākoņpakalpojumu sniedzējiem no vienas saskarnes, lai līdzsvarotu izmaksas un iespējas.
Pilnīga meklēšanas privātums
Visi vaicājumi paliek tavā VPS — meklēšanas vēsture netiek kopīgota ar reklāmu tīkliem vai analītikas platformām, kas izseko tavu uzvedību.
Kāpēc izmantot Perplexica pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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