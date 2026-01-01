Izvietot Tiny Tiny RSS ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts, vairāku lietotāju RSS un Atom ziņu apkopotājs ziņu plūsmu lasīšanai un organizēšanai no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Tiny Tiny RSS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS ir paša mitināts, atvērtā koda RSS un Atom plūsmu apkopotājs, kas ļauj tev sekot mājaslapām, emuāriem un ziņu avotiem no viena, privāta tīmekļa interfeisa. Tas nepārtraukti ielādē atjauninājumus fonā, lai tavas plūsmas vienmēr būtu aktuālas, un nodrošina elastīgu interfeisu ar tastatūras īsceļiem, pilna teksta meklēšanu, etiķetēm, filtriem un OPML importēšanu/eksportēšanu.
Tiek atbalstīti vairāki lietotāju konti, katrs ar neatkarīgiem plūsmu abonementiem un preferencēm. Iebūvēts API ļauj mobilajiem klientiem, piemēram, FeedMe un Fluent Reader, pieslēgties un sinhronizēt lasīšanas progresu. Pašmitināšana tavā VPS saglabā tavu lasīšanas vēsturi un abonementus privātus — neviens trešās puses pakalpojums neredz, ko tu lasi.
Tiny Tiny RSS galvenās iespējas
Nepārtraukta plūsmas iegūšana
Iegūst atjauninājumus no visām abonētajām plūsmām fonā, lai raksti būtu gatavi lasīšanai brīdī, kad atver lietotni.
Vairāku lietotāju atbalsts
Izveido vairākus neatkarīgus kontus, katru ar saviem plūsmu abonementiem, etiķetēm, filtriem un lasīšanas preferencēm.
Mobilā klienta API
Iebūvētais API ļauj populāriem mobilajiem klientiem, piemēram, FeedMe, Fluent Reader un Reeder, savienoties un sinhronizēt tavu lasīšanas progresu starp ierīcēm.
Filtri un etiķetes
Automātiski marķē, atzīmē ar zvaigznīti vai paslēp rakstus, pamatojoties uz taviem definētajiem noteikumiem — saglabā savu lasīšanas sarakstu fokusētu uz to, kas ir svarīgs.
OPML imports un eksports
Importē savus esošos abonementus no jebkura cita RSS lasītāja, izmantojot OPML, un eksportē tos tikpat viegli, kad tev nepieciešams migrēt.
Kāpēc izmantot Tiny Tiny RSS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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