Izvietot useSend ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda e-pasta sūtīšanas infrastruktūra — pašmitini savu transakciju un mārketinga e-pasta platformu.
Izvēlies useSend VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar useSend
useSend ir atvērtā koda alternatīva Resend, SendGrid un Postmark, kas ļauj tev pilnībā pārvaldīt savu e-pasta sūtīšanas infrastruktūru. Izveidots uz Next.js ar AWS SES kā piegādes aizmugursistēmu, tas nodrošina tīru REST API un SMTP vārteju gan transakciju, gan mārketinga e-pastiem — bez maksas par katru e-pastu vai piegādātāja piesaistes.
Pašmitināšana useSend uz tava VPS nodrošina, ka tavi sūtīšanas domēni, abonentu saraksti un e-pasta analītika ir pilnībā tavā kontrolē. Tu iegūsti vienotu vadības paneli piegādājamības uzraudzībai, domēnu pārvaldībai, atgriešanās un tīmekļa āķu apstrādei, kā arī kampaņu plānošanai — viss no infrastruktūras, kas pieder tev.
useSend galvenās iespējas
REST API & SMTP
Nosūti e-pastus, izmantojot izstrādātājiem draudzīgu REST API vai standarta SMTP — tieši saderīgs ar esošajām lietojumprogrammām un e-pasta bibliotēkām.
Piegādes analītika
Seko līdzi piegādātajiem, atvērtajiem, noklikšķinātajiem un atgrieztajiem e-pastiem reāllaikā, izmantojot iebūvētu analīzes informācijas paneli.
Domēnu pārvaldība
Pievieno un verificē pielāgotus sūtīšanas domēnus ar DNS ierakstu norādījumiem, saglabājot e-pasta reputāciju piesaistītu tavai infrastruktūrai.
Ieplānota sūtīšana
Ierindot e-pastus nākotnes piegādei, izmantojot Schedule API, nodrošinot pilienveida kampaņas un laika joslām pielāgotas transakciju plūsmas.
Webhook notikumi
Saņem reāllaika piegādes notikumus — atsitienus, sūdzības, atvēršanas un klikšķus — izmantojot konfigurējamus webhooks turpmākai apstrādei.
Kāpēc izmantot useSend pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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