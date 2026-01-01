Uzstādīt SENAITE LIMS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda laboratorijas informācijas pārvaldības sistēma, kas aptver pilnu analītisko darba plūsmu no paraugu pieņemšanas līdz ziņojumu publicēšanai.
Izvēlies SENAITE LIMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SENAITE LIMS
SENAITE ir bezmaksas un atvērtā koda Laboratorijas informācijas pārvaldības sistēma (LIMS), kas veidota uz Plone lietojumprogrammu servera un ko visā pasaulē izmanto diagnostikas laboratorijas, biobankas, pētniecības centri un sabiedrības veselības programmas. Tā pārvalda visu analītisko dzīves ciklu, tostarp paraugu reģistrāciju, darblapu plānošanu, rezultātu ievadīšanu, verifikāciju, publicēšanu un sertifikātu ģenerēšanu.
SENAITE pašmitināšana uz VPS (virtuālā privātā servera) nodrošina jutīgu laboratorijas datu, instrumentu integrāciju un pacientu ierakstu tiešu organizācijas kontroli. Nav licences maksu par lietotāju, nav atkarības no piegādātāja un ir pilna piekļuve pirmkodam audita, pielāgošanas un normatīvo aktu atbilstības darbiem, piemēram, ISO/IEC 17025 akreditācijai.
SENAITE LIMS galvenās iespējas
Analītiskā darbplūsma
Pārvaldīt paraugus, darblapas, analīzes, verifikāciju un publicēšanu, izmantojot konfigurējamu stāvokļu automātu, kas paredzēts laboratorijas darbībām.
Instrumentu integrācija
Importēt rezultātus tieši no laboratorijas instrumentiem, izmantojot iebūvētās saskarnes, novēršot manuālas transkripcijas kļūdas.
Audita izsekojamība
Katra izmaiņa elektroniskā ierakstā rada nemainīgu momentuzņēmumu, kurā automātiski tiek fiksēti lietotājs, IP adrese un laika zīmogs.
ISO 17025 gatavs
Procesu kontrole, uz lomām balstītas atļaujas un elektroniskie paraksti atbalsta laboratorijas, kas tiecas iegūt ISO/IEC 17025 akreditāciju.
Rest JSON API
Savieno ārējos informācijas paneļus, BI rīkus un pacientu portālus ar SENAITE, izmantojot tā iebūvēto REST JSON API.
Paplašināmi spraudņi
Paplašini funkcionalitāti ar oficiāliem papildinājumiem glabāšanai, pacientu pārvaldībai, nosūtījumu laboratorijām un Impress atskaitēm.
Kāpēc izmantot SENAITE LIMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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