Izvietot Docspell ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts dokumentu organizētājs, kas automātiski atzīmē skenētus dokumentus, e-pastus un PDF failus un padara tos meklējamus pēc pilna teksta.
Izvēlies Docspell VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Docspell
Docspell ir atvērtā koda pašu mitināts dokumentu pārvaldības serveris, kas paredzēts papīra kaudzēm, kas ir skenētas, lejupielādētas vai nosūtītas pa e-pastu. Tas veic OCR ienākošajiem failiem, izvelk datumus, korespondentus un summas, izmantojot NLP, un glabā strukturētos metadatus kopā ar oriģinālo dokumentu, lai viss arhīvs kļūtu pilnībā meklējams pēc teksta. Birkas, pielāgoti lauki, mapes un saglabātie vaicājumi padara to praktisku, lai pārvaldītu mājsaimniecības dokumentus, ārštata rēķinus vai mazo uzņēmumu ierakstus daudzu gadu garumā.
Pašmitinot Docspell savā VPS, visjutīgākie dokumenti — nodokļu deklarācijas, medicīnas rēķini, juridiskie dokumenti, valsts iestāžu veidlapas — tiek glabāti infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis SaaS dokumentu pakalpojumā. Izvietošana ietver PostgreSQL datu glabāšanai, Solr pilna teksta meklēšanai un Docspell REST serveri, kā arī joex darbinieku OCR un konvertēšanai, ar pirmās vizītes reģistrāciju izveidojot kontu, kas pieder dokumentu arhīvam.
Docspell galvenās iespējas
OCR + NLP ekstrakcija
Veic OCR katrā skenējumā, pēc tam izvelk datumus, korespondentus, summas un kontaktus, lai katrs dokuments iesūtnē nonāktu jau iepriekš klasificēts.
Pilna teksta meklēšana
Solr nodrošināta pilnteksta meklēšana visos dokumentos — rēķinos, līgumos, kvītīs, e-pasta pielikumos — ar filtriem pēc birkas, mapes un lauka.
E-pasta un mapju apstrāde
Iegūsti pastkastes pielikumus, izmantojot IMAP, pieņem HTTP augšupielādes no skeneriem un uzraugi direktoriju, lai atrastu failus, kas iemesti, izmantojot SCP vai rsync.
Birkas un pielāgotie lauki
Anotēt dokumentus ar tagiem, organizācijas etiķetēm, pielāgotiem laukiem (summām, līgumu datumiem, derīguma termiņiem) un saglabātajām meklēšanām, kas atsvaidzinās automātiski.
Daudzlietotāju un daudznomnieku
Katrs "kolektīvs" ir izolēta darbvieta ar saviem lietotājiem, dokumentiem un metadatiem, lai ģimenes vai mazas komandas dalītos vienā instancē, nesajaucot datus.
Dokumentu konvertēšana
Pārveido ienākošos HTML, Office, attēlu un e-pasta failus par meklējamiem PDF failiem, izmantojot WeasyPrint, Unoconv un Tesseract, vienotam arhīvam.
Kāpēc izmantot Docspell pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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