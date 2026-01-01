Izvietot pgBackWeb ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa saskarne PostgreSQL dublējumkopiju plānošanai un uzraudzībai vairākās datubāzēs un krātuves galamērķos.
Izvēlies pgBackWeb VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar pgBackWeb
pgBackWeb ir atvērtā koda PostgreSQL dublējumu pārvaldnieks ar tīmekļa saskarni dublējumu uzdevumu plānošanai, izpildei un uzraudzībai vairākās datubāzēs un krātuves galamērķos. Atšķirībā no komandrindas rīkiem, kuriem nepieciešamas zināšanas par čaulas skriptēšanu, pgBackWeb ļauj konfigurēt grafikus, saglabāšanas politikas un krātuves galamērķus pilnībā, izmantojot pārlūkprogrammu.
Pašmitināšana pgBackWeb savā VPS nodrošina, ka jūsu dublējumu konfigurācija un datubāzes akreditācijas dati ir pilnībā jūsu kontrolē. Visi saglabātie akreditācijas dati tiek šifrēti, izmantojot jūsu nodrošinātu atslēgu, un dublējumi nonāk jūsu īpašumā esošajā krātuvē — neatkarīgi no tā, vai tas ir lokālais disks vai S3 saderīga objektu krātuve, ko konfigurējat.
pgBackWeb galvenās iespējas
Vairāku datubāzu atbalsts
Pievienojiet un ieplānojiet dublējumkopijas vairākām PostgreSQL datubāzēm no viena vadības paneļa, bez atsevišķiem konfigurācijas failiem katrai datubāzei.
S3 saderīga krātuve
Nosūtīt rezerves kopiju arhīvus uz AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO vai jebkuru ar S3 saderīgu galapunktu līdztekus lokālajai krātuvei.
Plānoti dublēšanas darbi
Definē atkārtotus dublējumu grafikus ar konfigurējamām saglabāšanas politikām, lai automātiski dzēstu vecus arhīvus un kontrolētu krātuves izmaksas.
Šifrēti akreditācijas dati
Visas datubāzes paroles un krātuves piekļuves atslēgas tiek šifrētas glabāšanas laikā, izmantojot privāto atslēgu, ko tu kontrolē — nekad netiek glabātas nešifrētā veidā.
Dublējumu vēstures uzskaite
Katras dublēšanas palaišana tiek reģistrēta ar statusu, ilgumu un faila lielumu, lai tu uzreiz zinātu, kad uzdevums neizdodas.
Kāpēc izmantot pgBackWeb pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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