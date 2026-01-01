Instalēt Microweber ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda "Velc un nomet" mājaslapu konstruktors un CMS ar iebūvētu e-komerciju, ko darbina Laravel.
Izvēlies Microweber VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Microweber
Microweber ir atvērtā koda CMS un mājaslapu konstruktors, kas ļauj tev salikt lapas, emuārus un tiešsaistes veikalus, velkot blokus tieši uz dzīvās lapas — bez atsevišķa administratora priekšskatījuma, bez veidņu kodēšanas. Veidots uz Laravel bāzes un licencēts saskaņā ar MIT licenci, tas nāk komplektā ar pilnu e-komercijas dzinēju, daudzvalodu saturu un moduļu sistēmu, kas nodrošina veikalus, galerijas, kontaktu veidlapas un emuāru ierakstus jau no paša sākuma.
Pašmitināšana Microweber uz tava paša VPS saglabā tavus vietnes failus, klientu pasūtījumus un augšupielādētos medijus pilnībā tavā kontrolē, bez maksas par vietni, bez darījumu samazinājumiem un bez platformas ierobežojumiem attiecībā uz tēmām vai moduļiem, ko vari instalēt.
Microweber galvenās iespējas
Reāllaika "velc un nomet" redaktors
Rediģē lapas tieši priekšgalā, velkot blokus, tekstu un attēlus vietā — izkārtojums, ko tu izveido, ir tieši tas, ko redz apmeklētāji.
Iebūvēta e-komercija
Izveido tiešsaistes veikalu ar produktu katalogiem, iepirkumu grozu, norēķināšanos un pasūtījumu pārvaldību, kas iekļauta pamatā — nav nepieciešams atsevišķs spraudnis vai abonements.
Laravel pamats
Izveidots uz Laravel PHP ietvara, nodrošinot izstrādātājiem pazīstamu MVC struktūru, Composer pakotnes un Eloquent ORM platformas drošai paplašināšanai.
Daudzvalodu saturs
Publicē to pašu mājaslapu vairākās valodās ar iebūvētiem tulkošanas rīkiem, lai tu varētu sasniegt starptautisku auditoriju bez trešo pušu spraudņiem.
Moduļu ekosistēma
Pievieno galerijas, kontaktu veidlapas, slīdņus, veikalus un bloga ierakstus kā atkārtoti izmantojamus moduļus, kurus var ievietot jebkurā lapā un vizuāli pārkonfigurēt.
Baltā zīmola tēmas
Pielāgo veidnes, zīmolu un izkārtojumus brīvi saskaņā ar MIT licenci — ideāli piemērots aģentūrām, kas veido mājaslapas klientiem, bez piegādātāja piesaistes.
Kāpēc izmantot Microweber pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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