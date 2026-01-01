Izvietot Convex ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda reaktīvā datubāzes platforma ar reāllaika vaicājumiem, ACID transakcijām un bezservera funkcijām modernām lietotnēm.
Izvēlies Convex VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Convex
Convex ir reaktīva datubāzes platforma, kas no jauna definē backend arhitektūru mūsdienu lietojumprogrammām. Tā apvieno dokumentu datubāzi ar reāllaika vaicājumu abonementiem, ACID transakcijām un bezservera funkcijām, kas darbojas tieši kopā ar taviem datiem — viss vienā integrētā platformā. Kad dati mainās, katrs abonētais klients automātiski atjauninās bez aptaujas vai manuālas WebSocket pārvaldības.
Convex pašmitināšana tavā VPS nodrošina tev īpašu skaitļošanas jaudu konsekventai datubāzes veiktspējai un pilnīgu datu suverenitāti, kas ir kritiski svarīga lietojumprogrammām, kuras apstrādā lietotāju datus, uz kuriem attiecas privātuma noteikumi. Šī izvietošana ietver Convex backend datu glabāšanai un funkciju izpildei, kā arī vadības paneli datubāzes pārvaldībai, vaicājumu uzraudzībai un bezservera funkciju izvietošanai. Pēc pirmās palaišanas ģenerē administratora atslēgu, palaižot: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Convex galvenās iespējas
Reaktīvi reāllaika vaicājumi
Vaicājumi automātiski nosūta atjauninājumus pieslēgtajiem klientiem brīdī, kad dati mainās, bez aptaujas vai manuāla WebSocket koda.
ACID darījumi
Katrs rakstīšanas process ir pilnībā transakcionāls, nodrošinot datu konsekvenci vienlaicīgu atjauninājumu laikā daudzlietotāju lietojumprogrammās.
Bezservera funkcijas
Raksti aizmugursistēmas loģiku kā TypeScript funkcijas, kas darbojas tieši datubāzes dzinējā, kopā ar taviem datiem.
Iebūvēta failu glabātuve
Glabā un apkalpo failus vietēji, nekonfigurējot atsevišķu objektu glabāšanas pakalpojumu vai CDN integrāciju.
Laika ceļojuma atkļūdošana
Pārbaudi vēsturiskos datu stāvokļus un atkārto iepriekšējos vaicājumus, lai diagnosticētu kļūdas, tās neatkārtojot produkcijas vidē.
Kāpēc izmantot Convex pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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