Instalēt Invio ar viena klikšķa instalāciju.
Minimalistiska pašmitināta rēķinu izrakstīšanas sistēma frīlanseriem un mazām komandām bez abonēšanas maksas.
Izvēlies Invio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Invio
Invio ir ātra, mērķtiecīga rēķinu izrakstīšanas lietojumprogramma, kas izveidota frīlanseriem un mazām komandām, kuriem nepieciešama profesionāla rēķinu izrakstīšana bez pilnu CRM platformu sarežģītības. Tā aptver galveno rēķinu izrakstīšanas darbplūsmu — produktu kataloga pārvaldību, rēķinu izveidi un drošas saites bez paroles klientu piekļuvei — tīrā, vieglā saskarnē, kas ielādējas acumirklī pat uz pieticīgas aparatūras.
Invio pašmitināšana uz tava paša VPS nozīmē, ka tavi finanšu dati nekad nesaskaras ar trešās puses serveri, bez maksas par katru rēķinu un bez abonēšanas maksas. Rēķinu vēsture, produktu katalogi un klientu ieraksti tiek glabāti iegultā SQLite datubāzē tavā infrastruktūrā, dodot tev pilnīgas īpašumtiesības uz taviem biznesa ierakstiem.
Invio galvenās iespējas
Produktu katalogs
Uzturi pakalpojumu un preču katalogu ar kategorijām, lai rindu vienumus varētu pievienot jauniem rēķiniem dažu sekunžu laikā ar automātiski aizpildītām cenām un aprakstiem.
Bez paroles klientu saites
Kopīgo rēķinus, izmantojot drošas saites, ko klienti var atvērt, neizveidojot kontu, tādējādi atvieglojot maksājumu pārskatīšanas procesu.
Daudzvalodu atbalsts
Pilni saskarnes tulkojumi angļu, vācu, holandiešu un portugāļu valodās nodrošina iespēju izrakstīt rēķinus starptautiskajiem klientiem viņu vēlamajā valodā.
Bez abonēšanas maksas
Pašhostings novērš atkārtotas SaaS izmaksas — maksā tikai par VPS resursiem, ko tu jau izmanto, bez rēķina vai lietotāja maksas.
Viegla arhitektūra
SQLite atbalstīta krātuve bez atsevišķa datubāzes pakalpojuma padara izvietošanu vienkāršu un resursu patēriņu minimālu sākuma līmeņa VPS plānos.
Kāpēc izmantot Invio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.